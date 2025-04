Opera GX decola com Operius, jogo de arcade de tiro espacial para jogar no navegador quando o WiFi acabar

Todos nós já experimentamos o horror inexplicável de ter que lidar com algumas conexões de internet instáveis. Nesses momentos em que o WiFi acaba, o Operius ajudará a esquecer a frustração com sua jogabilidade de arcade em ritmo acelerado. Criado na suíte de criação de jogos GameMaker Studio 2, Operius pode ser reproduzido no navegador Opera GX a partir de hoje. O jogo aparecerá sempre que a rede travar. Aqueles com uma conexão estável que realmente desejam experimentar o Operius podem simplesmente digitar opera: // operius na barra de endereços do Opera GX.

Projetado por Mors, Operius se passa em um mundo onde todos os computadores do mundo perdem simultaneamente a conexão com a internet, com um estranho OVNI que está pairando no céu parecendo ser a causa da interrupção. A única maneira de restaurar a internet do planeta é navegar através do funcionamento interno do OVNI e derrubá-lo por dentro, uma tarefa que envolve atirar em hordas de invasores alienígenas e desviar de obstáculos para avançar para o próximo nível.

Em julho, o Opera GX lançou seu Game Jam “No Internet” para encontrar o jogo que manteria seu público de mais de 10 milhões de jogadores entretidos sempre que perdessem a conexão. Com mais de 900 inscrições, todas criadas no GameMaker Studio 2, a competição foi feroz. Mas um jogo, o Operius, se destacou e emergiu triunfante depois de liderar as pesquisas públicas que viram oito jogos escolhidos a dedo angariar mais de 100.000 votos das comunidades Opera GX e GameMaker.

Operius apresenta gráficos vetoriais nítidos de inspiração retrô que prestam homenagem aos grandes jogos de tiro de arcade baseados no espaço dos anos oitenta com uma trilha sonora de alta adrenalina e pulsante escrita por Catonator. Estar offline não significa que você não pode jogar junto: Operius possui um modo de dois jogadores offline – tudo que você precisa fazer é compartilhar seu teclado com outra pessoa e entrar no modo de dois jogadores.

‘Acreditamos que os jogadores merecem um jogo melhor do que dinossauros saltadores ou surfistas. É por isso que começamos o game jam do Opera GX e encontramos o Operius, um jogo offline altamente viciante que se destaca entre todos eles”, disse Maciej Kocemba, Head do Opera GX.

“Com Operius, eu queria fazer um jogo de tiro divertido inspirado em fliperama para tirar a mente dos jogadores de estar offline e talvez até mesmo fazê-los esquecer que deveriam voltar online em primeiro lugar”, disse Mors.

“Ao criar a lista dos finalistas, procurávamos um jogo divertido de jogar, com aparência e som divertidos e, o mais importante, que você quisesse jogar repetidamente”, acrescentou Kocemba.

Além de se tornar o novo jogo offline do Opera GX e salvar muitos jogadores de uma experiência incrivelmente frustrante, o desenvolvedor do Operius também recebe um prêmio em dinheiro de 10 mil dólares. Dois vice-campeões, Aliens Stole My WiFi e Nettie & Settie Save the Internet também recebem prêmios em dinheiro de 7 mil e 3 mil dólares, respectivamente.

Felizmente, os usuários não terão que remover o roteador para jogar o Operius, pois ele está disponível para jogar mesmo sem problemas de conexão no GXC. GXC é a próxima plataforma de publicação automática do Opera e permitirá que os criadores de jogos independentes publiquem suas criações do GameMaker Studio diretamente na plataforma de forma gratuita – para que outros usuários possam aproveitar e dar feedback instantâneo. Operius, Aliens Stole My WiFi e Nettie & Settie Save the Internet estarão disponíveis no GXC.