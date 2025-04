Round 6 cresce 100 vezes no Brasil e desbanca La Casa de Papel

Recentemente, a Netflix anunciou que o seriado sul-coreano “Round 6” se tornou a série mais assistida da Netflix, sendo vista por 111 milhões de lares, um recorde que está gerando grande repercussão mundial.

Com essa explosão de audiência, Round 6 ultrapassa a americana Bridgerton que, até então, liderava o topo das séries mais vistas, em nível mundial, na gigante do streaming. Dessa forma, o top 5 global passa a ser: Round 6 (1° temporada, 11 milhões); Bridgerton (1° temporada, 82 milhões); Lupin (Parte 1, 76 milhões); The Witcher (1° temporada, 76 milhões); Sex/Life (1° temporada, 67 milhões).

O streaming calculou a audiência das séries pelo número de “plays” em ao menos um episódio dos seriados nos primeiros 28 dias no ar. Round 6 bateu o recorde antes mesmo de tal período.

Febre chega ao Brasil

Pensando na audiência brasileira, a Conversion, agência especialista em Search Engine Optimization (SEO), realizou um levantamento analisando o total de buscas de Round 6 no Google. Foi apurado que, desde a data de lançamento da série, 17 de setembro de 2021, as buscas cresceram 100 vezes, ultrapassando a espanhola La Casa de Papel, até então a série queridinha dos brasileiros na gigante do streaming.