Descubra ainda mais maneiras de criar, conectar e se divertir com vídeos mais longos no TikTok

Quer seja descobrindo, criando ou assistindo a conteúdo que diverte, educa e/ou inspira, vimos todas as muitas maneiras com as quais nossa comunidade redefiniu a expressão criativa após o lançamento de vídeos mais longos no TikTok.

Liberdade criativa e possibilidades com vídeos mais longos

Vídeos mais longos no TikTok liberaram uma ampla gama de possibilidades para a nossa comunidade, abrindo espaço para mais criatividade e entretenimento. Os vídeos do TikTok com mais de um minuto recebem mais de 5 bilhões de visualizações em todo o mundo, com efeitos de Tela Verde e Cores dando origem a uma grande variedade de novas tendências e conteúdo viral. Criadores de todo o mundo abraçaram mais liberdade criativa com vídeos mais longos, que duram, em média, mais de 2 minutos. Vídeos mais longos são mais populares no Vietnã, Tailândia e Japão, enquanto os usuários do TikTok nos EUA, Reino Unido e Brasil são os que mais engajam com vídeos mais longos.

De vislumbres da vida pessoal de criadores e celebridades, a dias de trabalho em profissões inusitadas e maravilhosas ou mais conteúdo relacionável criado pelos chamados “filhos e filhas que ficam em casa” do TikTok, vlogs ou vídeos do dia a dia surgiram entre as categorias de conteúdo mais populares para vídeos mais longos em todo o mundo, permitindo que criadores e usuários se conectem e aprendam mais sobre os mundos uns dos outros.

Criar um senso de comunidade por meio de vlogs e vídeos mais longos

No TikTok, somos movidos por feedbacks e percepções reais ao mesmo tempo em que nos concentramos em enriquecer a experiência do usuário para nossa comunidade. Para entender melhor o que impulsiona a popularidade dos vídeos mais longos, principalmente vlogs ou vídeos do dia a dia, fizemos uma parceria com a especialista em Psicologia Social Dra. Shira Gabriel, professora associada de Psicologia na Universidade de Buffalo, em Nova York (EUA).

A Dra. Gabriel observou que as pessoas estão assistindo ao conteúdo do dia a dia em plataformas como o TikTok para se divertir não apenas porque é algo que imita a vida, mas também porque cria uma conexão e sentimento de pertencimento. “O entretenimento é muito pessoal – o que uma pessoa acha interessante e inspirador pode ser muito diferente de seus amigos ou familiares. No entanto, os vlogs parecem universalmente populares. Quando assistimos a vlogs com celebridades e personalidades, nos sentimos conectados a eles enquanto damos uma espiada em suas vidas diárias. Ao imitar interações da vida real, o vídeo é uma ferramenta poderosa para ajudar a formar laços e relacionamentos. Isso nos faz sentir como se pertencêssemos.”

Descobrindo novos mundos por meio de vídeos do dia a dia no TikTok

Continuaremos ouvindo nossa comunidade conforme seguimos aprimorando vídeos mais longos, construindo uma experiência que agrega valor para criadores e espectadores. Enquanto isso, sente-se, relaxe e divirta-se enquanto descobre novos mundos e histórias com vídeos mais longos no TikTok.