No dia do Podcast: CEOs indicam conteúdos para acompanhar

Nesta quinta-feira (21) é comemorado o Dia do Podcast, este novo formato de mídia alternativa que veio para ficar e que não para de fazer sucesso entre os diferentes tipos de perfis. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters, a estimativa é de que o Brasil tenha 34 milhões de ouvintes de podcast.

A tendência do momento acontece, principalmente, porque é possível ouvir diferentes programas a hora que quiser, e em diversas plataformas na palma da mão!

Qual é o teu favorito? Por aqui, separamos cinco programas que foram sugeridos por CEOs e executivos de empresas.

Confira!

Papo de Gestão – Marcos Andrade, da Claranet

Marcos Pimentel, CMO da Claranet , multinacional de tecnologia, sugere o podcast Papo de Gestão , destinado a executivos e empreendedores que desejam trocar experiências sobre o mundo corporativo. “Procuro sempre consumir conteúdos que agreguem conhecimento, trocas de experiências e valor, principalmente para a minha profissão. Como líder, preciso entender o que de mais atual acontece no mercado e ouvir as experiências de outros gestores. O podcast ‘Papo de Gestão’ trabalha exatamente isso e busca também trazer conhecimentos sobre como ser mais engajado e proporcionar mais resultados. É ótimo para quem está empreendendo, buscando inovação e, claro, que esteja aberto a ouvir e aprender”, conta Pimentel, que indica também o podcast ‘Like a Boss’.

Estamos Bem? – Pedro Iglesias, da Team Upp

Pedro Iglesias, sócio e business development management da Team Upp , indica o podcast “Estamos Bem?” , que convida a todos para uma jornada de autoconhecimento e para uma vida mais leve. “Esse podcast é bem interessante, principalmente pensando no que a gente vem vivendo no último ano, em questões críticas de saúde mental. Ele traz à tona vários tópicos de forma bem simples e nos convida a pensar como ser menos exigente, com nós mesmos. O mais bacana é que ele traz um maior entendimento sobre o funcionamento das nossas psiques, com temas bem simples e uma linguagem bem direta. O bate-papo nos faz ter uma autoconsciência sobre sobre questões que todos nós passamos”, ressalta Iglesias.

Astella Playbook – André Brunetta, do Zul+

Já o co-fundador e CEO do Zul+ , principal autotech da América Latina, André Brunetta, sugere o podcast Astella Playbook , onde empreendedores e investidores dividem com os ouvintes as histórias de suas jornadas. Apesar do podcast ter chegado ao fim após mais de três anos de gravações e 100 entrevistas realizadas, as lições transmitidas em cada episódio, para André, devem ser lembradas sempre que possível. “O Astella Playbook nos ajuda a entender o que se passava nas mentes mais brilhantes do mercado de tecnologia, no momento de suas criações. São histórias de Venture Capitalists renomados, cada um em seu segmento, que inspiram apaixonados por tecnologia, como eu sou, e também qualquer admirador de um bom exemplo de negócio bem sucedido”, pontua Brunetta.

Growthaholics e Like a Boss – Cristiano Rocha, da BizCapital