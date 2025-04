Mercado Pago lança seguro para conta digital, cartão e Pix

O Mercado Pago, maior fintech da América Latina, anuncia que irá oferecer, a partir de sexta-feira (22/10), a primeira solução de conta digital protegida do mercado, o que inclui transações com Pix. Com o objetivo de oferecer cobertura em caso de eventuais ocorrências, principalmente em ambientes externos, o Mercado Pago passa a disponibilizar seguros de perda, roubo e furto, proteção de compras, saques em dinheiro e saques e transferências sob coação – inclusive com Pix e Código QR, além de seguro em caso de morte e invalidez em decorrência de crime. A partir de agora os clientes poderão solicitar um cartão de crédito Mercado Pago que virá com a opção de contratação desses seguros.

Já a contratação das proteções pela conta Mercado Pago estará disponível para os clientes a partir de novembro. A oferta será em parceria com a seguradora BNP Paribas Cardif, líder mundial em seguros de crédito e alianças bancassurance e a maior especialista em seguros massificados do Brasil.

“Com um ano de operação no segmento de insurtech, nossa estratégia inclui olhar para o seguro como ferramenta de acesso ao dinheiro digital, abrindo mais uma porta para a inclusão financeira dos brasileiros”, explica Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. “A Conta digital e o Pix têm dado uma importante liberdade financeira aos brasileiros e nosso objetivo é assegurar que a população possa seguir usufruindo deles da melhor forma”, completa.

A fintech vai oferecer 2 tipos de plano de conta protegida, uma no valor de R﹩3,50 mensais e cobertura de R﹩5 mil reais, e outro de R﹩5 reais mensais, para coberturas de até R﹩ 10 mil em pagamentos, compras e transações. “Nosso foco é desenvolver soluções sob medida e com o melhor custo-benefício possível para os nossos consumidores e vendedores”. finaliza Tulio.

Experiência do usuário

A contratação é feita a partir de uma navegação simples e transparente para o usuário, com informações de como contratar, acessar o certificado, abrir e gerenciar o sinistro.

Pelo app, também é possível ter acesso ao detalhamento de toda a cobertura e termos de uso, condições gerais da apólice – antes e após a contratação, além das regras do sorteio de capitalização, benefício gratuito concedido aos clientes que contratarem um dos seguros do Mercado Pago.

Confira os novos produtos que chegarão para os clientes do Mercado Pago a partir de sexta-feira (22/10):

Saque e Transferência sob coação – inclusive com Pix e Código QR

Prevê a cobertura em caso de perdas que o titular do cartão segurado sofra caso seja obrigado a sacar ou realizar compras sob coação, ou seja, esteja em uma situação em que sofre ou é ameaçado de danos corporais. A cobertura é válida para débitos que tenham sido efetuados no período de 96 horas antecedentes a notificação do ocorrido.

Roubo em caixa eletrônico

Esta cobertura deverá pagar ao titular do cartão os valores resultantes de um roubo de dinheiro sacado em caixa eletrônico, durante 1 (uma) hora após ao saque. O saque precisa ser notificado à seguradora em até 2 (duas) horas. Esse seguro é voltado para dinheiro sacado em caixa eletrônico sob coação.

Perda, roubo ou furto

Garante o reembolso de valores indevidos debitados em sua conta, que tenham sido ocasionados por perda, roubo ou furto do titular do cartão, sempre que os débitos tenham sido efetuados até 96 (noventa e seis) horas anteriores ao seguro ser notificado.

Proteção de Compra com o cartão

Cobre até o limite máximo de indenização contratado as perdas que o titular do cartão do Mercado Pago segurado venha a sofrer em decorrência de um roubo ou furto qualificado ou de eventuais danos dos bens que ele comprou, desde que tal compra tenha sido feita com o cartão segurado, e que tais eventos ocorram dentro dos prazos estipulados: roubo/furto qualificado entre o momento da compra e até 30 (trinta) dias após a compra; dano dos bens entre o momento da compra e até 60 (sessenta) dias após a compra. Para compras efetuadas por meio de e-commerce, danos ocasionados no transporte não são elegíveis para cobertura do seguro.

Saque e Transferência de Pix sob coação

Esta cobertura cobrirá as perdas que sofra o Titular do Cartão segurado quando este seja compelido a sacar ou realizar compras Sob Coação, por alguém que tenha causado ou ameaçado causar ao titular do cartão segurado um dano corporal e, os débitos tenham sido efetuados no período 96 (noventa e seis) horas imediatamente anteriores à Notificação do referido Saque sob Coação.

Roubo ou furto da bolsa

A seguradora deverá pagar ao titular do cartão protegido, pelas perdas e danos resultantes de um roubo ou furto qualificado da bolsa que contenha o cartão segurado durante o período de vigência do seguro, desde que o roubo ou furto qualificado tenha ocorrido em até 96 (noventa e seis) horas antes de o segurado efetuar o bloqueio do cartão e comunicar a seguradora.

Morte em decorrência de crime

Garante aos beneficiários o pagamento do capital segurado contratado para esta cobertura, caso venha a ocorrer morte do segurado exclusivamente decorrente de crime, devidamente coberto pelo seguro, qualquer que seja o local e a hora de sua ocorrência.

Invalidez Permanente Total ou Parcial em decorrência de crime

Garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento de uma indenização correspondente a até 100% (cem por cento) do valor do capital segurado, em caso de invalidez permanente total ou parcial do segurado, causada exclusivamente em decorrência de crime devidamente coberto pelo seguro, exceto se decorrente de riscos excluídos e que a ocorrência esteja em consonância com as demais cláusulas das condições gerais.

Assistência funeral

Prestação dos serviços para a realização do funeral do segurado.

Sorteios – Capitalização

Mensalmente, a partir do mês subsequente ao da adesão ao seguro, o segurado concorrerá, no último sábado do mês, ao valor do sorteio, apurado através da Loteria Federal.

Planos e cobertura (vide tabela abaixo)

Roubo após saque

Como contratar o seguro Carteira Protegida Mercado Pago por meio do cartão:



Emissão do certificado e cobertura