Uso da tecnologia no varejo é um dos temas abordados em evento online gratuito promovido pela NVIDIA

A tecnologia se tornou parceira do mercado de varejo e sua adesão traz inúmeras vantagens tanto para os próprios varejistas, que otimizarão os investimentos, quanto aos consumidores, que terão cada vez mais facilidades para comprar de suas marcas preferidas. Diante da pandemia da Covid-19, o varejo se adaptou e busca por evoluções constantes para atender as demandas de cada localidade. Com tantos destaques neste mercado, a NVIDIA Enterprise tem preparado o tópico focado no varejo na programação do NVIDIA GTC, que terá mais de 500 palestras mostrando o que há de mais inovador nos mais diferentes mercados.

O evento online e gratuito, acontecerá entre os dias 8 e 11 de novembro, e trará líderes de grandes empresas para comentar sobre as novidades do setor.

“A trilha de varejo foi totalmente formulada para os profissionais do ramo e entusiastas de tecnologia. Essa foi uma das áreas que mais se reinventou nos últimos anos e precisamos estar atentos e aprender ainda mais sobre esse período de novas descobertas”, ressalta Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.

Confira abaixo alguns dos principais destaques na trilha de varejo.

Data Science

“ Roteamento de veículos na Domino’s: explorando uma abordagem habilitada para GPU” – Palestra com o cientista líder de dados geoespaciais da Domino’s, Frank Cardone, sobre um sistema de planejamento implementado pela rede;

“Um dos maiores varejistas do mundo está levando conveniência com tecnologia de IA para uma loja perto de você” – Palestra com o Compass Group, que possui mercados e lojas de conveniência em quase todas as cidades, universidades ou locais de entretenimento dos Estados Unidos.

Análise de vídeo inteligente

“Combine o rastreamento multicâmera e a movimentação para revelar o shopping como parte da jornada do cliente multicanal” – Como os shoppings estão sob pressão devido ao declínio nos aluguéis comerciais decorrentes da queda da lucratividade dos varejistas, questões ambientais e ofertas em excesso nos EUA, a palestra abordará a análise de vídeo inteligente que permite um novo monitoramento da proposta de valor de um negócio por meio da coleta inteligente de dados usando a infraestrutura de câmera existente.

Sistemas

“Snapchat: aplicando GPUs à inferência de machine learning de recomendação de grande escala” – A palestra destacará como a Snap utiliza a tecnologia de machine learning para encontrar conteúdos e anúncios relevantes aos seus usuários.

