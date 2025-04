FIFA 22 se firma como jogo de esportes mais popular do mundo

A Electronic Arts Inc., (NASDAQ: EA) comemora o lançamento do EA SPORTS™ FIFA 22. O título deste ano já foi jogado em mais de 200 países em todo o mundo, com uma média de 89 milhões de partidas sendo disputadas por dia, totalizando 2,1 bilhões de partidas e 46 trilhões de minutos jogados no geral – o equivalente a mais de 87,8 milhões de anos de jogo. Mais de 5 bilhões de gols foram marcados até agora.

“O crescimento de nossa plataforma global de futebol continua em um ritmo impressionante e nossa fantástica comunidade está se envolvendo em um nível incomparável. Temos muito entusiasmo em continuar com esse ímpeto, oferecendo as experiências de jogo de futebol mais envolventes disponíveis para fãs em qualquer lugar do mundo”, disse David Jackson, VP de marca da EA SPORTS FIFA. “Ao lado de centenas de parceiros de licenciamento, incluindo Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA e CONMEBOL, temos o privilégio de criar a plataforma de futebol interativa mais autêntica, permitindo que mais de 150 milhões de fãs ao redor do planeta se conectem com suas ligas favoritas, clubes e atletas”.

Com mais de 17.000 jogadores em mais de 700 times, 100 estádios e mais de 30 ligas, o EA SPORTS FIFA 22 é o único lugar onde você pode jogar em competições icônicas como a UEFA Champions League, a UEFA Europa League, a novíssima UEFA Europa Conference League, a Premier League, a Bundesliga, a LaLiga Santander, a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sudamericana, proporcionando a jogadores e jogadoras a experiência mais realista.

No Modo Carreira, o EA SPORTS FIFA 22 viu 3,1 milhões de novos clubes personalizados criados por meio do Crie seu Clube, com 2,1 milhões de pessoas engajadas no modo.

Ao longo do modo de jogo Pro Clubs, mais de 57,7 milhões de partidas foram jogadas com mais de 326 mil avatares femininos criados.

No VOLTA FOOTBALL, mais de 1,5 milhão de avatares foram personalizados, mais de 21 milhões de partidas disputadas e mais de 11,2 milhões de pessoas participaram de jogos de grupo arcade.

FIFA 22 foi lançado em 1º de outubro, dando a jogadores e jogadoras a oportunidade de experimentar a revolucionária tecnologia de jogo HyperMotion de próxima geração no PlayStation®5, Xbox Series X|S e Stadia. FIFA 22 também apresenta inovação em todos os modos de jogo, incluindo os Torneios Arcade do VOLTA FOOTBALL, os novos Heróis do FIFA Ultimate Team™ e muito mais.

FIFA 22 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e está disponível mundialmente no PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin e Steam®, Stadia, PlayStation®4 e Xbox One. A Edição Legacy do FIFA 22 está disponível no Nintendo Switch™. Junte-se à comunidade EA SPORTS FIFA no Facebook, Instagram, ou siga-nos no Twitter @easportsfifa.