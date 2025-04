Castlevania: Grimoire of Souls recebe atualização temática de Halloween

A Konami Digital Entertainment, Inc., anunciou hoje que Castlevania: Grimoire of Souls recebeu uma atualização temática de Halloween após o lançamento do game, no início deste ano. A atualização é gratuita pelo Apple Arcade, o popular serviço de assinatura de jogos da Apple que oferece acesso ilimitado a uma crescente coleção de mais de 200 jogos premium, com lançamentos, jogos premiados e os prediletos da App Store, tudo sem anúncios ou compras nos aplicativos.

Página da loja Apple Arcade: LINK

Novas fases temáticas de Halloween foram adicionadas ao order mode em Grimoire of Souls: os jogadores podem organizar suas festas e usar até cinco personagens para chegar ao último andar. Durante a corrida, os HP e MP dos personagens serão levados entre os andares, acrescentando um nível extra de desafio. Os jogadores terão que avaliar o tipo de andar, os atributos da fase e o HP/MP restante do personagem para decidir quem usar. Cada andar oferece uma recompensa em moeda maior do que a anterior, quando concluído. Embora adicionado a esta atualização, este pedido não está limitado ao período de Halloween e ficará disponível permanentemente.

Moedas temáticas especiais de Halloween também estarão disponíveis no Grimoire of Souls e podem ser trocadas por diversas recompensas, incluindo skins, armas e armaduras. Os jogadores podem aproveitar skins e acessórios exclusivos de Halloween para entrar no espírito da celebração!

Faça login de 22 de outubro a 15 de novembro. Ao lançar o jogo durante este período de campanha, os jogadores poderão receber um total de 14 recompensas adicionais e os jogadores que fizerem login 14 vezes durante este período receberão todas as recompensas.

Podendo ser jogado em iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Castlevania: Grimoire of Souls está disponível exclusivamente no Apple Arcade por uma baixa assinatura mensal de US﹩ 4,99, com um mês de teste grátis. Apple Arcade também faz parte dos planos mensais Individual (US﹩ 14,95), Familiar (US﹩ 19,95) e Premier (US﹩ 29,95) do Apple One, com um mês de teste grátis*.

Detalhes adicionais sobre Castlevania: Grimoire of Souls estão disponíveis no site oficial: LINK

