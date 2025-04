Razer anuncia parcerias inovadoras de sustentabilidade com UL e Panerai

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar novas parcerias com a UL, líder global em ciência de segurança, e a Panerai, fabricante de relógios de luxo, durante o RazerCon, evento virtual realizado de gamers para gamers. Milhões de espectadores de todo o mundo assistiram à transmissão ao vivo e neutra em carbono, aberta pelo CEO da Razer, Min-Liang Tan. O evento teve convidados surpresa, notícias sobre sustentabilidade e informações sobre novidades da marca.

“Temos grandes ambições quando o assunto é sustentabilidade, mas sabemos que embora haja muito o que fazer, não podemos fazer tudo sozinhos”, disse Min-Liang Tan. “Por isso, colaborações são fundamentais e estamos entusiasmados com as parcerias com a UL e a Panerai em duas iniciativas que beneficiarão os consumidores e, principalmente, o planeta.”

A parceria da Razer com a UL tem grande potencial para transformar a indústria e ajudar a cumprir objetivos ambientais e de economia circular. Um dos primeiros projetos que a Razer pretende desenvolver é o de criar normas de categoria de produtos gamer.

A iniciativa é motivada pela falta de mensuração do impacto ecológico que os produtos geram. Nesta parceria, a Razer e a UL buscarão identificar em nível industrial os principais indicadores de impacto ambiental que devem ser considerados pelos fabricantes de produtos gamer.

Para definir as normas de categoria de produtos, as empresas trabalharão na seleção e mobilização de stakeholders que possam criar uma forma abrangente e objetiva da indústria medir o impacto de seus processos de fabricação no meio ambiente. O objetivo é incentivar soluções robustas que permitam aos fabricantes integrarem práticas sustentáveis em cada etapa do processo.

Além disso, a adição de uma etiqueta de declaração de Produto Ambiental Tipo III (EPD) permitirá que os consumidores façam escolhas mais conscientes e saibam que os produtos de jogos certificados que usam também proporcionam uma vitória para o meio ambiente.

O projeto faz parte do compromisso da Razer de compartilhar e comunicar o impacto de emissão de carbono de seus novos produtos a partir de 2022. Com a parceria, a Razer também reforça sua promessa de usar materiais reciclados ou recicláveis em todos os seus produtos até 2030, inclusive com a incorporação de plástico PCR em cada equipamento gamer. Para mais informações sobre a parceria, clique aqui

Na outra colaboração anunciada, a Razer e a fabricante de relógios de luxo, Panerai , se uniram pela preservação dos oceanos e mobilizaram os espectadores do RazerCon para a campanha “Crie tempo para nossos oceanos”, em que as empresas se comprometem a melhorar a educação oceânica e apoiar uma causa que será revelada em março de 2022. Também foi anunciado que um relógio com as duas marcas e feito de material sustentável chegará ao mercado em 2022, em edição limitada.

Durante o evento on-line, o CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroue, se juntou aos embaixadores de sustentabilidade da Razer, Mike Horn, Jeremy Jauncey e Li Yifeng, para inspirar os espectadores a protegerem os oceanos. O assunto educação oceânica também foi levado a um workshop conduzido por Francesca Santoro, especialista do Programa IOC UNESCO Regional Bureau para Ciência e Cultura. Durante o workshop, os espectadores aprenderam mais sobre a importância dos oceanos, as atuais ameaças ambientais e o que fazer para protegê-los. Para mais informações sobre a parceria, clique aqui

Sneki Snek continua mobilizando a comunidade enquanto se aproxima da marca de 1 milhão de árvores salvas

Em 2020, durante a edição do RazerCon, a Razer apresentou o Sneki Snek como seu mascote de sustentabilidade e uma parceria com a Conservation International (CI) para proteger árvores em todo o mundo. Como parte desta iniciativa, a Razer convocou seus fãs a apoiarem o Sneki Snek e ajudá-lo a salvar 100 mil árvores. Para isso, a marca lançou um boneco de pelúcia ecológica do Sneki Snek e cada unidade vendida garantia a preservação de dez árvores. A meta foi batida em apenas algumas semanas e foi ampliada para um milhão de árvores a serem preservadas.

Atualmente, a cada 100 mil árvores salvas, a Razer lança uma nova coleção de produtos, sendo que a mais recente foi a de imãs de geladeira, em comemoração à marca de 700 mil árvores salvas. Um cobertor de lã será disponibilizado na marca de 800 mil, keycaps na de 900 mil e um gorro na de um milhão de árvores salvas.

Um ano após sua estreia, Sneki Snek também estrelou a própria série de desenhos animados, ensinando os fãs da Razer sobre sustentabilidade. Cada episódio apresenta uma questão ambiental diferente, além de mostrar aos espectadores hábitos ecológicos que podem ser facilmente adotados. Franklin Templeton, um dos maiores gestores de ativos do mundo, é o patrocinador da primeira temporada da série e vem contribuindo diretamente para expandir a educação ambiental junto com o Sneki Snek.

Para saber mais sobre a campanha Sneki Snek da Razer, clique aqui . Para assistir à série animada Sneki Snek da Razer, clique aqui

#GoGreenWithRazer

Desde que a Razer reforçou seu compromisso com a proteção ambiental por meio da campanha #GoGreenwithRazer, no início deste ano, houve grandes progressos. Entre as iniciativas adotadas está o lançamento do Razer Green Fund, um fundo de investimentos de US$50 milhões para apoiar e investir em startups ambientais e de sustentabilidade, como a BAMBOOLOO, uma das primeiras marcas mundiais de papel higiênico de bambu e produtos para o lar descartáveis e sem plástico. A Razer também anunciou uma parceria com a empresa de limpeza de resíduos marinhos ClearBot para proteger e limpar os oceanos por meio do desenvolvimento de um robô inteligente e escalonável.