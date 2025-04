Procurando emprego? A Sciensa, empresa pioneira em transformação digital, abre 80 vagas de trabalho em todo o Brasil

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em julho deste ano, a taxa de desocupação no Brasil alcançou 14,6% no final de maio, mantendo os 14,8 milhões de desempregados constatados na medição do trimestre finalizado em abril. Isso mostra que o cenário é de adaptação forçada, principalmente para quem perdeu a renda por conta da pandemia de Covid-19.

Responsável por grandes cases de sucesso, como a Magalu, XP Investimentos, Grupo CVC, Porto Seguro, Gerdau, Genial Investimentos, Santander, Itaú, entre outras gigantes, a Sciensa , pioneira em transformação digital no país, foi na contramão das empresas que fecharam suas portas e cresceu no ano de 2021. Com isso, hoje a companhia está com 80 vagas de trabalho abertas em todo o Brasil. A empresa busca por profissionais nas áreas de inovação e engenharia de software, com o intuito de agregar ainda mais valor ao time, prezando sempre pela diversidade e inclusão.

Para Felipe Oliveira, fundador e CEO da Sciensa, é muito satisfatório poder gerar oportunidades de emprego após quase dois anos em que o país passa por dificuldades. “Nos esforçamos muito para continuar crescendo e conseguir oferecer novas vagas de trabalho neste ano. Para nós, é muito gratificante poder ajudar as pessoas profissionalmente e ensiná-las todo o processo de trabalho da Sciensa”, comenta Oliveira.

Entusiasta e apaixonada pela transformação digital, a Sciensa trabalha para tornar empresas analógicas em digitais por meio de tecnologia e estratégias e, assim, proporcionar crescimento de forma exponencial e constante às empresas brasileiras. Para fazer parte do time, é preciso ter ideias, pontos de vista variados e “pensar fora da caixa”, pois esses pontos contribuem para a formação de uma equipe engajada, gerando resultados positivos.

Segundo o CEO, a tecnologia é um meio fundamental para tornar o mundo em um lugar melhor e a empresa está em uma constante busca por talentos que possam ajudar a realizar esse objetivo. “A Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a equipe. Por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos para fazer parte da companhia”, pontua.

Atualmente, a Sciensa conta com mais 250 profissionais e possui expectativa de faturamento de R$ 150 milhões para 2021. Para Felipe Oliveira, a possibilidade de abrir novas vagas mostra que a empresa está em constante evolução e caminha para contribuir, cada vez mais, com o futuro do país.