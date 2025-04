Wearables: Tons quentes e sem gênero também na tecnologia

Trabalhar de casa é, sem dúvidas, é um formato que chegou para ficar. Mas, muitas empresas decidiram voltar a funcionar fisicamente, consequentemente, o retorno ao escritório – seja em qualquer área for – pode ser prazeroso e mais colorido.

O home office mostrou como é importante investir em um ambiente prático, organizado e com itens de qualidade, garantindo uma boa performance e maior concentração na hora de realizar todas as tarefas do dia a dia.

Pensando nisso, selecionamos xx itens funcionais e coloridos para voltar ao escritório no mood da estação mais florida e colorida do ano.

Fone de Ouvido Apple AirPods Max, Bluetooth, Over the Ear, Verde: R$6.209,10

Capa iPhone 12 Pro Max iPlace, Beagá, Nano Silicone Verde Floresta: R$107

Capa de AirPods Pro, iPlace, Silicone, Verde: R$107

Mochila para MacBook, linha Pampas, Couro Vermelho: R$899

Pulseira Apple Watch iPlace, Floripa, Nylon Arco-Íris: R$107

Carteira com MagSafe, Couro Papoula-Laranja: R$674

Base Lightning Apple para iPhone e iPod, Rose Gold: R$180

Cabo Lightning para USB-C (3º Geração) iPlace, 1,2 metros, Vermelho: R$188

Adaptador USB-C para USB.USB-C.HDMI, Cinza Espacial, Kanex: R$323

Smartwatch Mormaii Life, sem gênero: R$699