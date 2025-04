Abertas inscrições para Semana de Inovação 2021

Estão abertas as inscrições para a Semana de Inovação 2021. Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Tribunal de Contas da União (TCU), Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e Ministério da Economia, o evento chega a sua sétima edição, convidando todos a “Ousar Transformar”. Os inscritos poderão acompanhar palestras de nomes como Claudia López, prefeita de Bogotá, cidade referência em urbanismo. Além do escritor e colunista, Coleman Hughes, a autora premiada Madeleine Bunting, o antropólogo James Suzman, entre outros. As inscrições devem ser feitas no site gov.br/enap/semanadeinovacao

A Semana de Inovação 2021 tem como objetivo promover a reflexão sobre as possibilidades da inovação na transformação dos serviços públicos. Com a missão de proporcionar um aprendizado tão inovador quanto o próprio tema, o evento será realizado no formato online em uma galáxia desenvolvida especialmente para oferecer aos participantes uma experiência (e por que não uma viagem?) única.

“A Semana de Inovação com o tema Ousar Transformar faz um chamado por mais ousadia e coragem. Precisamos construir o ethos do serviço público do século XXI. O evento nos traz perguntas importantes: como levamos a inovação para além das franjas do governo? Como vamos da imaginação para a transformação?”, ressalta Bruna Santos, diretora de Inovação da Enap.

São mais de 360h de atividades em quatro mundos super especiais (Adminai, Populum, Territorea e Techterea), além de 50h de conteúdo On Demand, mais de 30 palestrantes de renome nacional e internacional, atrações no Meteoro Picth e atividades especiais no Universo Paralelo.As palestras ocorrem no Astro Central, coração do evento, que será comandado por apresentadores a partir de um palco real, em local sem plateia, com transmissão ao vivo. Este ano, a viagem será conduzida pelos atores Ana Luiza Bellacosta e Similião Aurélio.

O público em geral também colabora com o evento, com a sugestão de atividades, como mesas redondas, pitchs e outros formatos de conteúdos distribuídos nos quatro mundos já citados. Conheça um pouco mais de cada um:

• Adminai, onde os temas abordados serão os desafios da gestão pública e geração de resultados;

• Populum, com assuntos sobre os desafios sociais e inovação para problemas complexos;

• Territorea, que abordará a relação entre pessoas, as cidades e meio ambiente;

• Techterea, onde os conteúdos abordarão o mundo digital e a tecnologia como aliada da transformação.

A viagem espacial tem ainda outro ponto de parada obrigatório: o “Universo Paralelo”, um espaço projetado para promover a conexão entre os participantes, que poderão acessar exposições virtuais de arte e cultura.

Serviço

Semana de Inovação 2021

Data: de 9 a 12 de novembro

Preço: gratuito

Formato: online

Sobre a Semana de Inovação

A Semana de Inovação 2021 é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.

Em 2021, o evento, considerado o maior de inovação em governo da América Latina, chega a sua sétima edição. Com o tema “Ousar Transformar”, a Semana de Inovação 2021 acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro no formato online. Dataprev, Oracle, Huawei, Serpro, NIC CGI e Embratel já são patrocinadores desta jornada