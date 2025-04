Território Digital 2021 acontece na próxima quinta-feira, 28/10

Falta apenas uma semana para o Território Digital 2021 , que acontece na próxima quinta-feira, 28/10 , das 17h às 19h , com transmissões ao vivo pelo nosso canal no YouTube . Teremos quatro sessões de debate , com a participação de especialistas com ampla experiência em alfabetização midiática e informacional, segurança na Internet, cidadania digital, entre outros temas que permeiam o cotidiano de uma sociedade que é, cada vez mais, “protagonista no consumo e na produção de conteúdos” . Nosso evento tem inscrições gratuitas e conta com o apoio da Unesco Mil Alliance (aliança global “Media & Information Literacy for All”), da “Semana da Mídia na Escola”, do “Vaza, Falsiane!” e participação da SaferNet Brasil.