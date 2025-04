Inter Week 2021: semana traz as melhores informações sobre investimentos e muitos prêmios

Começa na próxima segunda-feira (25/10) a 2ª edição da Inter Week, semana especial de investimentos e educação financeira do Inter. O evento vai até o dia 29 de outubro e reunirá economistas, gestores renomados do mercado financeiro e influenciadores digitais em uma série de lives, que vão abordar temas como o momento econômico do país, bolsa de valores, fundos imobiliários, criptomoedas, entre vários outros assuntos.

Além de muita informação para quem quer dar os primeiros passos em investimentos e também para quem já investe seu próprio dinheiro, a Inter Week terá a distribuição de muitos prêmios, com destaque para o upgrade para o cartão Black do Inter, que dá 1% de cashback no pagamento da fatura em dia e acesso às salas VIP nos principais aeroportos do Brasil. Esse foi um dos maiores sucessos da edição do ano passado, que está de volta em 2021.

A premiação será realizada de acordo com a quantidade de pontos conquistada pelos participantes. Para acumular os pontos, basta se inscrever no evento, abrir uma conta no Inter até o dia 29 de outubro e fazer investimentos pelo Super App do Inter, seguindo as regras que estão disponíveis neste link . Os investimentos que acumulam pontos devem ser feitos em até 30 dias após a abertura da conta.

Além do tão esperado upgrade para o cartão Black, os participantes podem ganhar prêmios como carregadores portáteis, cashback entre R$ 25 e R$ 100, e cupons que variam de R$ 350, equivalente à assistente virtual Alexa, a R$ 5 mil, valor de um iPhone 12. Quem já tem conta no Inter também pode participar e ganhar cashback.

“Nós temos sempre o cliente como foco principal e acreditamos na força da educação financeira como alavanca para o crescimento. O objetivo do nosso trabalho é oferecer as melhores ferramentas do mercado, combinando conhecimento e tecnologia. Temos consciência da importância de fazermos a nossa parte para simplificar a vida financeira das pessoas e esperamos ser referência nesse sentido”, diz Felipe Bottino, diretor de Investimentos do Inter.

Programação e convidados

A abertura do evento, marcada para às 11h, terá a participação dos influenciadores Nathalia Arcuri e Professor Mira, do canal Me Poupe, que vão falar sobre como começar a investir com qualquer valor. O dia de estreia da Inter Week ainda terá a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, e a jornalista da CNN, Thais Heredia, a partir das 14h. O assunto será o atual ciclo de alta de juros da economia brasileira.