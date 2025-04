realme chega a lojas físicas em parceria com a Havan

A realme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia que seus produtos já estão disponíveis para compra em todas as 165 megalojas da rede Havan, presentes em 20 estados brasileiros. As compras também podem ser feitas pelo e-commerce da varejista. Entre os dispositivos da marca que poderão ser encontrados estão o recém-lançado GT Master Edition, primeiro mid-range flagship da empresa disponibilizado no mercado brasileiro, os smartphones das famílias 7 Series (7 e 7 Pro), C Series (C25) e 8 Series (8 Pro e 8 5G), o relógio inteligente Watch S e os fones de ouvido Buds Q e Buds Air Pro. Com a chegada às lojas físicas, a realme atende consumidores que preferem realizar compras presenciais e dá um novo passo na estratégia de expansão de seus canais e em direção ao objetivo de se tornar uma das três principais marcas de smartphones do país nos próximos anos.

“O Brasil é um país chave na expansão global da realme e esse é um marco superimportante no nosso objetivo de sermos top 3 no país. Sabemos que o canal físico é essencial porque nós brasileiros gostamos de ver um produto, poder tocá-lo, avaliar seu design. Entrar nesse mercado em parceria com a Havan nos dá a certeza de que o cliente que optar pela compra offline terá um excelente atendimento e uma ótima experiência”, afirma Marcelo Sato, gerente de vendas da realme Brasil .

Confira abaixo os preços oficiais:

Modelo | Preço realme GT Master Edition – R$ 3.699

realme C25 – R$ 1.599

realme 8 Pro – R$ 2.699

realme 8 5G – R$ 2.299

realme 7 – R$ 2.099

realme 7 Pro – R$ 2.499

realme Buds Q – R$ 249

realme Buds Air Pro – R$ 699

realme Watch S – R$ 699