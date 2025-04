Horror Fest mistura terror, sabor e diversão na noite de Halloween

Para tornar o Halloween deste ano ainda mais divertido, Fanta realizará a primeira edição do festival mais assustador e saboroso que a internet já viu: o Fanta Horror Fest. Via streaming na Twitch, o evento garantirá que as pessoas possam desfrutar de um Dia das Bruxas seguro através da live, celebrando a data de um jeito delicioso, com muita Fanta, Lanches, curtas de terror e conteúdos monstruosamente divertidos.

O festival começa no primeiro minuto do Halloween, às 00h01 do dia 31 de outubro, em duas transmissões ao vivo simultâneas no Twitch, sendo uma para o Brasil e outra para o México. Ambas terão duas horas e meia de duração e exibirão seis curtas inéditos de terror: três produzidos pela marca e três produzidos por influenciadores dos respectivos países.

No Brasil, a transmissão será apresentada por Cid Cidoso (do canal Não Salvo) que, com a ajuda de sua convidada especial, MariMoon , vai comentar os curtas e ajudar os internautas a acharem os cupons escondidos. Durante todo o evento, os anfitriões vão falar sobre curiosidades da data e apresentarão conteúdos monstruosos, além de criarem divertidos desafios enquanto interagem com o público. Cid e Mari também vão eleger os melhores lanches horripilantes, sustos e figurinos de Halloween enviados pelos usuários durante toda a live.

Tornando a experiência ainda mais especial, o festival vai recompensar os corajosos que conseguirem ficar com os olhos ligados nos conteúdos exclusivos da marca. Serão diversos cupons secretos, que aparecerão entre um susto e outro para que o público possa resgatar diversos prêmios, como ingressos de cinema e descontos em lanches, por exemplo.

Desenvolvida para América Latina e China – a exemplo de outras iniciativas vinculadas a criadores de conteúdo e parcerias com grandes marcas – essa experiência dá continuidade à campanha global: “Colorfull People”, lançada no início de 2021 em que Fanta motiva as pessoas despertarem seu “espírito jovem” e lutar contra o cinza no mundo, ser brincalhão e curtir a vida. Lanches com Fanta: monstruosamente saborosos.