O novo e incrível mapa Zona de Tormenta de Apex Legends: Fuga

No dia 02 de novembro, Apex Legends: Fuga levará jogadores e jogadoras das profundezas dos Oceanos de Gaia para uma terra com uma rica história e cheia de vida selvagem – o novo e incrível mapa Zona de Tormenta. Em Apex Legends: Fuga, a nova Lenda Ash também renasce das cinzas, junto com a chegada de uma nova arma e muito mais.

Hoje, a EA e a Respawn Entertainment lançaram um trailer de jogabilidade que mostra todo o novo conteúdo a jogadores e jogadoras de Apex Legends: Fuga – disponível agora no YouTube aqui.

Confira uma visão geral do que fãs podem esperar no lançamento de Apex Legends: Fuga:

Novo mapa Zona de Tormenta: Zona de Tormenta parece ter um clima aprazível, mas as praias imaculadas e as águas cristalinas são apenas o olho do furacão. Cheia de Prowlers selvagens e um novo tipo de enxame de inimigos, aranhas venenosas, as tempestades que se acumulam apenas aumentam a tensão no ar. As Lendas chegaram e descobrirão novas maneiras de viajar pelos diversos pontos de interesse do mapa, que incluem aglomerados de ilhas, compostos de selva e uma base embutida em uma montanha gigante, que marca o local mais alto de todos os mapas de Apex Legends até o hoje.

Nova Lenda, Ash: Um simulacro feito da mulher que já foi a Dra. Ashleigh Reid, Ash detecta a morte por onde ela vai, acertando inimigos com armadilhas elétricas que os prendem no lugar, rasgando o espaço para tirar mais vidas. É fácil pensar que não exista mais nada humano dentro daquele aço frio.

Submetralhadora C.A.R.: Uma arma flexível, a Submetralhadora C.A.R. é capaz de atirar tanto munições leves, quanto pesadas. A submetralhadora Combat Advanced Round (C.A.R.) é totalmente automática e oferece uma boa quantidade de recuo – como fãs devem se lembrar do passado histórico da arma.

Apex Legends: Fuga também conta com o novo Passe de Batalha oferecendo visuais e recompensas limitadas, que as Lendas podem desbloquear ao completar desafios e subir de nível – junto com uma nova Temporada Ranqueada que começará quando Fuga for lançada em 2 de novembro para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC via Origin e Steam®.

Para mais notícias sobre Apex Legends, confira as contas oficiais no Twitter, Instagram, YouTube ou visite www.playapex.com para as mais recentes atualizações.

Prepare-se para sair com a vitória!