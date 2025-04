BMW é a primeira fabricante nacional a permitir jornada de compra pelo TikTok

Após se tornar a primeira marca a lançar um veículo, no caso o sedã esportivo M3, no TikTok, a BMW do Brasil continua inovando. A partir de hoje, também é possível comprar seu novo BMW pelo TikTok.

A ação explora uma nova funcionalidade do aplicativo, que permite aos usuários conhecerem os produtos, saber mais e solicitar um contato, permitindo uma jornada de compra ainda mais digitalizada. Neste primeiro momento, dois modelos esportivos, desejados e elegantes estarão disponíveis: o BMW 430i Cabrio M Sport, que tem preço sugerido de R$ 483.950, e o BMW M440i Coupé, que tem preço sugerido de R$ 604.950.

“Com a novidade, a BMW reforça o pioneirismo e a digitalização da sua marca. Além disso, leva os produtos e facilidades para uma nova audiência, super conectada e que busca novidades e ainda mais diferenciação”, comenta Jorge Junior, Head de Marketing & CRM da BMW do Brasil.

Pelo TikTok, os interessados poderão conhecer os veículos por meio dos tradicionais vídeos curtos do aplicativo, além de ficarem por dentro dos preços praticados para os modelos disponíveis. Ao demonstrar interesse em comprar o veículo, a concessionária mais próxima ao cliente é informada e entra em contato para finalizar os trâmites da venda. Vale destacar que, em breve, outros veículos da marca estarão disponíveis para compra no aplicativo não só através do formato de vídeos, mas também através do catálogo de produtos.

BMW 430i Cabrio M Sport e BMW M440i Coupé: Elegância e esportividade

As variações do BMW Série 4 reúnem qualidades cativantes para fazer sucesso no TikTok. O primeiro, com carroceria conversível, é um charme. Mas sem perder a esportividade, já que além do visual M Sport, usa motor 2.0l TwinPower com 258cv de potência, 400Nm de torque a 1.550rpm, e aceleração de 0 a 100km/h em apenas 6,2 segundos.

No M440i Coupé, o Puro Prazer de Dirigir é ainda mais acentuado. Debaixo do capô, o modelo usa um motor de seis cilindros em linha 3.0l TwinPower Turbo com 387cv de potência e 500Nm de torque a apenas 1.800 rpm, números que o levam à velocidade máxima de 250km/h e de 0 a 100km/h em apenas 4,8 segundos.