Gaules volta a transmitir o Major de CS:GO após dois anos

O campeonato mais esperado do ano pelos fãs de CS:GO está chegando, o Major. Sem evento no ano passado, devido à pandemia, o maior streamer nacional, Alexandre Gaules, volta a fazer a transmissão oficial em língua portuguesa do maior torneio de CS:GO do mundo. Com quase 3 milhões seguidores e 60 mil assinantes no canal, a expectativa do streamer é que o PGL Major Estocolmo 2021 seja a sua maior audiência do ano. O torneio acontece na Suécia, entre os dias 26 de outubro e 07 de novembro e será disputado de forma presencial.

RECORDE DE PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

Os fãs de CS:GO estão ansiosos pela participação das equipes brasileiras no torneio. Com a classificação da Furia, YNG Sharks, Pain e Godsent e do brasileiro Fallen na Team Liquid, foi estabelecido um novo recorde de 21 representantes brasileiros no Major. Eles estarão na disputa da premiação total de 2 milhões de dólares junto com os maiores times de de CS:GO mundo. Em 2020 o torneio estava marcado para o ESL ONE Rio acontecer no Rio de Janeiro, porém, precisou ser adiado e a cidade maravilhosa segue no aguardo. O Major deste ano promete ser especial e contar com jogos emocionantes, além de ser esperado maior audiência – já que Gaules teve 30 milhões de horas assistidas em seu canal em 2019 e já conta com 130 milhões até o momento em 2021. Sua primeira transmissão de Major aconteceu em 2018, pela ELEAGUE Boston, na qual SK Gaming, do brasileiro Fallen na época, perdeu na semifinal.

“Essa é a retomada de um sonho. Estar presente no Major é objetivo de toda e qualquer pessoa do mundo do eSports. Graças ao controle dos números de casos ne COVID-19 no planeta vamos poder ter de forma presencial a volta do maior torneio da comunidade. São os melhores times, os melhores jogadores e tudo isso a Tribo poderá curtir junto no nosso canal. Será épico”, diz Alexandre Gaules, o segundo streamer mais assistido do mundo em 2021.

A transmissão do PGL Major Estocolmo 2021 será em parceria com a FansUnite Entertainment Inc, por meio da sua marca brasileira, Vamosgg.com (VamosGG), e está oferecendo o conteúdo para a comunidade do streamer. Para ficar por dentro de tudo que acontece no campeonato e acompanhar as disputas, o público deve acessar: https://www.twitch.tv/gaules.