Atualizações de recursos do Galaxy Watch4: detecção de quedas, controle de gestos e mais opções de personalização

Criada para ser o futuro da experiência de smartwatches, a linha Galaxy Watch4 é a mais recente série de smartwatches Galaxy, cujo conjunto de recursos avançados são feitos para se adaptar a você. De uma variedade de pulseiras e mostradores de relógio personalizáveis a uma variedade de recursos e aplicativos para se escolher, você pode personalizar o seu smartwatch Galaxy Watch4 para ser tão único quanto você. E isso não é tudo. Agora, os usuários do Galaxy Watch4 podem aprimorar a personalização e acessar novos recursos com uma atualização de software já disponível1 para estes dispositivos.

Veja alguns dos novos recursos da linha Galaxy Watch 4.

Personalize o mostrador do relógio a sua maneira

Com mais opções de mostradores de relógio e animações, a atualização mais recente permite que você crie o mostrador de relógio perfeito para combinar com sua personalidade e se adaptar ao seu estilo de vida.

Agora, você tem quatro novos mostradores para escolher – perfeitos para que você possa ver todas as informações que costuma verificar com maior frequência com uma rápida olhada no pulso. Se você está empenhado em superar seus objetivos de condicionamento físico – ou apenas deseja ficar de olho em suas estatísticas de saúde – você pode personalizar o novo mostrador do relógio Info Brick com as informações que mais lhe interessam, desde batimentos cardíacos2 e nível de estresse até o status de suas atividades diárias. Ou você pode escolher um mostrador de relógio que exibe previsões meteorológicas detalhadas, um painel básico ou papéis de parede animados inspirados no Galaxy Z Fold3 5G* e Galaxy Z Flip3 5G* – que também podem ser personalizados.

As compilações são uma ótima maneira de acessar rapidamente informações importantes e iniciar os aplicativos que você mais usa. Agora, você pode misturar e combinar até quatro informações compiladas para serem exibidas na opção do mostrador ‘Animais’ do seu relógio – desde a duração da bateria até lembretes, mensagens, sua contagem de passos e muito mais. Você também pode escolher um GIF móvel para o mostrador do relógio My Photo +, em vez de apenas uma foto estática, para criar mostradores mais interessantes e animados, totalmente exclusivos para você.

A atualização também traz animações mais divertidas para seu mostrador do relógio Desafio de Passos, para monitorar como você está se saindo em seu desafio de passos – o que ajudará a manter sua motivação. Um o desenho animado de um urso irá acompanhá-lo em cada etapa da competição – desde o alongamento antes de começar um desafio até a torcida quando conquistar seus objetivos.

Mais conveniência com o controle por gestos

Os controles por gestos permitem que você faça mais usando movimentos simples das mãos. Além de mover o antebraço para cima e para baixo duas vezes para receber chamadas e girar o pulso duas vezes para rejeitar chamadas ou dispensar alarmes, a atualização inclui um novo movimento da mão que pode servir como um atalho útil para ativar um aplicativo ou recurso escolhido. Ao fazer um simples movimento de ‘toc, toc’ (semelhante a bater em uma porta) com o pulso, você pode abrir um aplicativo pré-selecionado, abrir a lista de exercícios, acender uma luz3 ou até mesmo criar um novo lembrete. Você pode acessar um aplicativo ou recurso – seu favorito ou usado com mais frequência – sem levantar um dedo ou pressionar um botão.

Mantenha a sua segurança e de seus entes queridos com a detecção de queda aprimorada

Apresentado pela primeira vez na linha de smartwatch Galaxy em 2020, o Detector de Queda4 conseguia reconhecer se o usuário caiu durante uma atividade física. Agora, no Galaxy Watch4, você pode optar por ajustar a sensibilidade para que ele seja capaz de detectar uma queda mesmo quando você estiver parado. Além disso, o Galaxy Watch4 pode enviar uma notificação SOS para até quatro contatos pré-selecionados5 – ajudando você a cuidar de si mesmo e de seus entes queridos.

Além disso, você pode desfrutar de uma assinatura gratuita do Strava por 60 dias – apenas para usuários do Galaxy Watch. Aproveite ao máximo seu Galaxy Watch com o aplicativo Strava. Treine de forma mais inteligente e mantenha sua motivação com análises aprimoradas de exercícios, planos de treinamento, recursos de segurança e muito mais.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Cabo USB-C acompanha o produto.

1 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado ou operadora. A atualização estará inicialmente disponível nas versões Bluetooth da série Galaxy Watch4 e será implementada nas versões LTE logo em seguida. Requer a versão mais recente do aplicativo Galaxy Wearable e do plug-in Galaxy Watch4.

2 Este não é um dispositivo médico ou terapêutico e as leituras de frequência cardíaca são apenas para fins informativos. Para utilizar é necessário parear com um smartphone compatível com o aplicativo.

3 Dependente da compatibilidade do dispositivo e a lâmpada utilizada com o aplicativo SmartThings

4 Compatível com smartphone Samsung Galaxy, e com sistema operacional Android 7.0 (Android N) ou superior. O Galaxy Watch pode não detectar todas as quedas e pode ser ativado quando praticado com atividades esportivas que possuem alto impacto.