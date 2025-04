ViewSonic apresenta novos monitores ColorPro™ com resoluções 2K e 4K

ViewSonic Corp., fornecedora líder global de soluções visuais, anuncia o lançamento de dois novos monitores ColorPro: VP2756-2K e VP2756-4K, ambos de 27 polegadas.

As mais recentes adições de monitores de sua série premiada ColorPro™, a resolução VP2756-2K e VP2756-4K entregam QHD nativo (2560×1440) e resolução Ultra HD (3840×2160), respectivamente, e são construídos para oferecer incrível desempenho e precisão de cores.

Para profissionais que dependem da precisão de cores e confiabilidade em cada pixel do display, o VP2756-2K e o VP2756-4K fornecem cores incríveis. Estes monitores foram rigorosamente testados e são capazes de reproduzir as cores do sistema de correspondência pantone (PMS).

Os monitores também incluem o software vDisplayManager™ que coloca controles de od (Menu de exibição na tela) para que os usuários possam ajustar as configurações de forma rápida e fácil conforme necessário. Um modo de “Sensibilidade de cor” simula várias deficiências de cor, enquanto o modo “Designer” calibra o monitor para a gama sRGB e facilita a troca entre perfis de cores. “A série ColorPro da ViewSonic foi projetada e fabricada para fornecer soluções de exibição para usuários que exigem precisão de cores”, disse Phong Phanel, gerente profissional de marketing de exibição da ViewSonic Americas. “Os VP2756-2K e VP2756-4K são os monitores mais recentes que foram projetados para entregar isso. Para trabalhos onde é fundamental combinar e garantir cores precisas, esses monitores permitem que os usuários criem com confiança.”

VP2756-4K

– Monitor de 27 polegadas com resolução 4K (3840×2160) e com painel IPS SuperClear

– Fábrica calibrada para entregar Delta E;

– Função Auto-Pivot para alternar facilmente entre modos verticais e horizontais em tamanho real; funcionalidade de tela dividida (via vDisplayManager);

– Inclui opções de conectividade: USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort e um hub USB-A/B;

– Filtro de luz azul e tecnologia de cuidados oculares sem pisca-pisca que ajuda a reduzir a tensão dos olhos durante um longo período de visualização ,

VP2756-2K

– Monitor de 27 polegadas com resolução 2K (2560×1440) com painel IPS SuperClear

– Fábrica calibrada para entregar Delta E>2

– Função Auto-Pivot para alternar facilmente entre modos verticais e horizontais em tamanho real; funcionalidade de tela dividida (via vDisplayManager)

– Inclui opções de conectividade: USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort e um hub USB-A/B

– Filtro de luz azul e tecnologia de cuidados oculares sem pisca-pisca que ajuda a reduzir a tensão dos olhos durante um longo

período de visualização .

Disponivel em revenda autorizada da ViewSonic.