NVIDIA promove evento online gratuito e traz programação sobre tecnologias desenvolvidas em mercados emergentes

Segundo a organização setorial Global Private Capital Association, no ano passado, US$ 4,1 bilhões em investimentos de capital de risco em startups fluíram para a América Latina, superando os US$ 3,3 bilhões do Sudeste Asiático e o total combinado direcionado à África, Oriente Médio, Europa Central e Leste Europeu. Atenta a este avanço, a NVIDIA Enterprise apresentará grandes destaques de inovação em mercados emergentes na próxima edição do NVIDIA GTC.

Serão 4 dias de imersão no conteúdo com 500 palestras apresentadas por especialistas em variadas áreas de tecnologia. O evento online será realizado entre os dias 8 e 11 de novembro e as inscrição são totalmente gratuitas.

“Para quem acha que América Latina não desenvolve tecnologias de alta qualidade está totalmente enganado. Os mercados emergentes possuem diversos projetos que fazem a diferença para essa cadeia de inovações. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais contratou IA em setembro deste ano. Esperamos auxiliar o país a crescer ainda mais nesta área”, enfatiza Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.

Confira abaixo alguns dos principais destaques da programação:

IA ao redor do mundo

“Onda crescente de inteligência artificial na América Latina” – O painel trará influenciadores de governos, indústria e universidades para discutir o ecossistema de IA na América Latina. Entre os brasileiros confirmados estão o diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina, Marcio Aguiar, Esteban Clua, professor da Universidade Federal Fluminense e Cristina Nader, engenheira de pesquisa de software no Google.

Aplicações emergentes

“Storytelling de animações: transforme uma história em um filme com as tecnologias NVIDIA” – Nesta sessão, o co-fundador da ARMA, Michael Berhanu, irá compartilhar como as tecnologias da NVIDIA permitem que artistas criativos e contadores de histórias produzam obras de arte de forma colaborativa e contem suas histórias por meio da animação.

Colaboração para inovação

“Encontro de desenvolvedores do programa NVIDIA Emerging Chapters” – O programa NVIDIA Emerging Chapters realizará um encontro virtual no GTC para comunidades de desenvolvedores e seus membros. Durante a sessão, serão realizadas palestras sobre ferramentas de IA, ciência de dados e tecnologia.

Saiba mais sobre o tópico Mercados Emergentes e inscreva-se para participar gratuitamente no NVIDIA GTC.