Clubhouse estreia nova ferramenta Pinned Links

Dando continuidade à série de novidades na plataforma, o Clubhouse acaba de disponibilizar o Pinned Links. A partir de hoje, os moderadores poderão enviar aos ouvintes conteúdos relevantes para a discussão e promover seus trabalhos mais recentes por meio de links fixos na parte superior das salas públicas do Clubhouse. Durante todo o bate-papo, os links poderão ser removidos e incluídos novos quantas vezes desejar.

Os links fixados poderão ser da maioria dos sites, podendo ser texto, vídeo, música. A única exceção serão links que forem considerados inseguros, de spam. Para fixar o link na parte superior da sala, basta o moderador da sala clicar no menu de três pontos quando estiver na sala, selecionar “Pin a Link” e inseri-lo em “Add Link”. Confira o vídeo com o passo a passo.

Para as salas privadas

Diferentemente do Pinned Links, o Permalinks ou Clubhouse Link, que foi disponibilizado algumas semanas atrás, é um link permanente e pessoal para uma sala privada na plataforma que o usuário pode compartilhar com seus amigos, familiares e comunidade. Quando uma pessoa clicar nesse link, ela será levada para uma sala privada e a pessoa que criou será notificada de que alguém entrou e pode escolher entrar na sala. O link pode ser usado diversas vezes diferente do Pinned Link.

AINDA NÃO TEM UM PERFIL NO CLUBHOUSE?

É fácil! Siga os passos a seguir e comece a explorar a plataforma:

• Abra o app do Clubhouse, clique em “Welcome in”, insira o número do seu telefone celular com o DDD e clique em “Next” (digite o número de verificação recebido por mensagem de texto e clique em “Next”)

• Digite seu nome e sobrenome, clique em “Next” e selecione um nome de usuário (@). Adicione uma foto de perfil e clique em “Allow” para encontrar ou seguir amigos e contatos

Prontinho! Na tela inicial, já é possível encontrar alguns clubes e salas sugeridos, ou que seus amigos estão participando. Então, basta apenas clicar em um deles para poder ingressar. Não esqueça de acessar o seu perfil e incluir uma descrição sobre você.