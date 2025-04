MeliCast: Mercado Livre lança nova temporada do seu podcast

O Mercado Livre – líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina – acaba de lançar a segunda temporada do MeliCast, podcast que aborda os mais atuais e relevantes assuntos do mundo tech. Com apresentação de Daniel Ambrósio, diretor de Engenharia do Mercado Livre Brasil, e Cris Guterres, jornalista, apresentadora e colunista, a nova temporada entregará diferentes temas em seis episódios inéditos.

De forma dinâmica e descontraída, o MeliCast irá levantar e discutir assuntos relacionados a tecnologia e o mundo atual. “Durante os seis episódios poderemos refletir sobre diversas novidades e transformações tecnológicas, que impactam diretamente a nossa rotina”, conta Daniel Ambrósio.

“Em nossos quadros, mesclamos temas que fazem parte da nossa rotina no Mercado Livre com assuntos que fazem parte das conversas mais atuais em nossa sociedade. A ideia é sanar a curiosidade do consumidor sobre o Mercado Livre e incluí-lo em conversas atuais”, finaliza Daniel.

Com episódios semanais, a segunda temporada do MeliCast está disponível desde 25 de outubro, em todas as plataformas de áudio, e contará com participação de convidados especiais, como Edney Souza – mais conhecido como Interney – professor, palestrante, empreendedor e diretor acadêmico da escola de tecnologia Digital House Brasil; Marc Tawil, empreendedor, escritor, filantropo, palestrante com passagem pelo TEDx, jornalista e estrategista de comunicação; Gabriela Chaves, fundadora e CEO da NoFront; Bia Rodrigues Carvalho, palestrante, professora e influenciadora digital especialista em logística e Supply Chain Management; Fernando Camargo, CEO e sócio-fundador da Badaró; e Lília Porto, economista e fundadora do O Futuro das Coisas.

Para essa segunda temporada, o Mercado Livre contou com a parceria da Half Deaf, produtora especializada na criação de podcasts corporativos, que participou ativamente de todas as etapas do projeto, da criação do conceito da nova temporada à distribuição nas principais plataformas.

Além da parceria com o Mercado Livre na produção do podcast, a GMD, agência de marketing digital que faz parte da mesma holding da Half Deaf, vai criar uma campanha digital para a divulgação do lançamento do MeliCast. “O foco será nas redes sociais com a criação de teasers, vídeos e conteúdos orgânicos e patrocinados no Instagram, Twitter e LinkedIn. A intenção é potencializar o alcance entre entusiastas de podcasts e interessados em tecnologia de forma geral”, explica Guilherme Sagas, CEO da Half Deaf.

Confira aqui o primeiro episódio da segunda temporada do MeliCast.