NAVE lança primeiro PC gamer com a 12ª geração dos processadores da Intel

A NAVE anuncia o lançamento do Cósmico IA30 , primeiro desktop equipado com os novos processadores de 12ª geração da Intel no país. Lançado de forma sincronizada com a fabricante dos processadores, o desktop ultra potente da NAVE conta com diferenciais marcantes, pensados para agradar em cheio os jogadores que demandam o máximo desempenho. Para isso, além do novíssimo processador Intel Core i9 de 12ª geração, o desktop vem com placa-mãe Z690 topo de linha, 32 GB de memória RAM e SSD de 256 GB.

“Estamos muito felizes em apresentar o NAVE Cósmico IA30 em total sincronia com a Intel. Essa é uma máquina única no mercado, com uma estrutura feita para propiciar uma ótima performance para os mais diversos tipos de jogos eletrônicos e demais usabilidades de públicos profissionais”, diz Roger Melo, Gerente Geral da Divisão Gaming da NAVE, lembrando que as novidades já estão disponíveis para o público de todo o Brasil.

Com estrutura robusta e design arrebatador, o NAVE Cósmico IA30 une desempenho e design para quem exige o máximo sempre. O conjunto vem equipado com processador Intel Core I9-12900K, placas de vídeo Nvidia RTX 3070 de 8 GB, além de SSD M.2 de 256 GB e HDD de 1TB. A máquina tem, ainda, memória DDR4 de 32 GB de 3200 MHz, já com suporte para DDR5. Outra novidade é o gabinete GPE 1903, com vidro no frontal e na lateral e que traz três Fans RGB e 1 cooler RGB de processador – todos os RGBs, incluindo as memórias, são sincronizados e controlados por controle remoto.

“A 12ª Geração de processadores Intel para desktop chega para atender quem precisa de respostas rápidas e precisas, como gamers e criadores de conteúdo. A nova família de processadores Intel é uma novidade baseada na tecnologia de 10nm Enhanced SuperFin e que conta com a montagem de núcleos híbridos, o que permite que os CPUs tenham uma combinação de núcleos grandes para tarefas mais pesadas e núcleos menores para tarefas mais simples”, afirma Gisselle Ruiz, diretora Geral da Intel Brasil.

“Trazer ao mercado o primeiro desktop do Brasil com a nova geração de processadores Intel Core significa muito para nós. Isso porque, além de reforçar nossa parceria com a Intel, uma das companhias de tecnologia mais inovadoras do mundo, esse lançamento também é importante para reafirmar o compromisso da NAVE com o consumidor brasileiro, levando sempre as melhores soluções e novidades do mercado”, complementa Flávio Costa, Sócio-Diretor da NAVE.