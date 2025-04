Conheça o controle remoto Era One DUO da Nice para automação em casas e condomínios

Nice, fabricante global de soluções em Smart Home, segurança, e automação residencial e predial, apresenta a nova geração de controle remoto para automação em casas e condomínios – Era One DUO. O produto integra a linha de produtos de Smart Home e possui acabamento premium, design sofisticado, dupla codificação e alcance até 100 metros.

ERA ONE DUO

Com uma estética elegante e sofisticada, o controle remoto Nice Era One DUO possui como principal diferencial seus quatro canais, sendo dois Rolling Code, destinados para programação de produtos Nice e outros dois Learning Code, com compatibilidade de automatizadores de portões, cercas elétricas e alarmes também de outras marcas. O Era One DUO proporciona um baixo consumo e longa duração de bateria, com um sistema de gaveta para troca, em caso de necessidade, além do indicador de bateria fraca no visor LED. O produto acompanha laceto para usar como chaveiro, garantindo praticidade no dia a dia, com frequência de 433,92MHz e alcance até 100 metros.