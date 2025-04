Razões para Acreditar lança projeto diário em app de vídeos curtos só com notícias positivas

O Razões para Acreditar, portal de notícias positivas, acaba de estrear um formato inédito e exclusivo na forma de criar e divulgar notícias otimistas no Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos. O projeto “Coisa Boa Todo Dia”, tem como propósito levar aos usuários da plataforma, por meio do perfil @coisaboatododia, conteúdo noticioso positivo e de qualidade em vídeos curtos.

O fundador do Razões para Acreditar, Vicente Carvalho, será o âncora do projeto e dividirá a apresentação com outros convidados. Além de comentar as notícias positivas da semana, o time vai entrevistar os personagens das histórias compartilhadas na plataforma e também lançar desafios para os seguidores.

“Nosso conteúdo é bastante diversificado: temos histórias de superação, união, de pequenos gestos que fazem a diferença. Nosso objetivo não é apenas contar histórias inspiradoras, mas também ajudar a transformar a vida das pessoas com bons exemplos”, afirma Vicente. O projeto está disponível no perfil @coisaboatododia dentro do Kwai.

O Razões Para Acreditar também terá seu próprio perfil na plataforma, onde, além do compartilhamento de conteúdo positivo com a curadoria do site, serão lançados desafios para os fãs.