É tudo diversão e jogos no FaceTime com o novo suporte SharePlay do Kahoot! para usuários de iPhone e iPad

Kahoot!, a empresa de plataforma de aprendizagem global, adicionou hoje suporte para SharePlay, um poderoso conjunto de recursos para experiências compartilhadas durante uma chamada por FaceTime, possibilitando que familiares e amigos joguem kahoots juntos completamente em sincronia, mesmo quando estão separados.

“Kahoot! está fornecendo aos usuários de iPhone e iPad uma experiência única para aprender e jogar por meio de nosso suporte recém-adicionado para SharePlay”, disse Alexander Remen, Diretor de Produtos da Kahoot! “Agora, os usuários podem organizar sessões de Kahoot! com seus amigos e familiares durante uma chamada por FaceTime, proporcionando uma experiência amigável que pode elevar a diversão de qualquer chamada por FaceTime. ”

Acesso instantâneo para envolver-se em jogos Kahoot!

Ao adicionar suporte para SharePlay, a Kahoot! está dando um passo à frente em sua missão de tornar o aprendizado incrível, pois traz uma experiência Kahoot! nova e única para usuários de iPhone e iPad..

Para usar o Kahoot! via SharePlay, os usuários simplesmente iniciam uma chamada FaceTime e em seguida, abrem o app Kahoot! Depois de selecionar um jogo de aprendizagem no aplicativo Kahoot! , o anfitrião pode iniciar uma sessão de SharePlay. Isso permitirá que todos os participantes da chamada FaceTime entrem automaticamente no jogo e possam jogar sem problemas, sem abrir nenhum aplicativo ou dispositivo adicional.

Assim que o jogo começa, familiares e amigos podem jogar Kahoot! com seus entes queridos via FaceTime. Os usuários podem criar seus próprios kahoots sobre qualquer tópico em minutos ou escolher entre mais de 50 milhões de kahoots gerados por usuários e disponíveis publicamente, além de coleções premium da Kahoot! Academy e parceiros, incluindo Marvel, Disney, Star Wars™, National Geographic e muito mais.

Os alunos também podem estudar e aprender junto com seus amigos e colegas por meio de chamadas do FaceTime, jogando kahoots educacionais de alta qualidade e alinhados ao currículo da Kahoot! Academy ou os milhões de kahoots gerados por usuários sobre qualquer assunto.

Organizadores de Kahoot! agora podem entrar no jogo!

Pela primeira vez, os organizadores de sessão Kahoot podem entrar como jogadores – um recurso exclusivo disponível ao jogar durante uma chamada por FaceTime por meio do SharePlay. Isso oferece uma nova maneira de jogar Kahoot!. A partir de agora os Kahoot! anfitriões podem encontrar um jogo pronto para jogar, iniciá-los e jogar ao lado de todos os participantes de uma vídeo chamada FaceTime, permitindo que todos participem da diversão e aproveitem a experiência completa da sessão de kahoot.

Adicione personalidade aos seus kahoots no FaceTime com temas personalizáveis

Para ajudar os usuários a criar uma experiência ainda mais única com seus amigos e familiares, Kahoot! está oferecendo aos usuários do FaceTime temas personalizáveis para suas sessões de kahoot no SharePlay. Os usuários podem escolher entre um conjunto de temas prontos para uso, incluindo opções sazonais e temas de feriados para Halloween, Natal e muito mais, cada um acompanhado por sua própria música original. Os usuários também podem criar seus próprios temas adicionando seus logotipos e designs personalizados.

Com essa nova integração, todos com um iPhone ou iPad executando iOS 15.1 ou iPadOS 15.1 ou posterior, podem adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo, levar o engajamento e diversão a outro nível para suas vídeo-chamadas com as pessoas que mais importam.

Para mais informações, leia nossa postagem no blog post para aprender como usar o Kahoot! no SharePlay.