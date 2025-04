Intel apresenta processador Intel Core de 12ª geração e lança o i9-12900K, melhor processador para jogos do mundo

Ontem, durante o evento Intel Innovation, a Intel apresentou a família de processadores Intel® Core™ de 12ª geração, com o lançamento de seis novos processadores para desktop desbloqueados, incluindo o melhor processador para jogos do mundo, o Intel Core i9-12900K de 12ª geração. Com max turbo boost de até 5,2 GHz, 16 núcleos e 24 threads, os novos processadores para desktop alcançam novos níveis de performance multi-thread para jogadores entusiastas e criadores profissionais.

A família Intel Core de 12ª geração completa irá incluir 60 processadores para habilitar mais de 500 designs de diversos parceiros. Conforme detalhado durante o Intel Architecture Day 2021, a nova arquitetura de performance híbrida, primeira a ser construída usando o processo Intel 7, proporciona desempenho escalável de 9 para 125 watts a fim de habilitar todos os segmentos de PC do mercado, desde laptops ultra finos e leves até desktops de entusiastas e além da borda.

“A arquitetura de performance híbrida dos processadores Intel Core de 12ª geração representa uma mudança alcançada por meio da estreita co-engenharia de software e hardware e irá proporcionar novos níveis de desempenho de liderança por gerações”, explica Gregory Bryant, vice-presidente da Intel e diretor geral do Client Computing Group. “O início de tudo acontece com nosso processador principal, o Core i9-12900K – o melhor processador para jogos do mundo – e à medida que lançarmos os demais produtos da família Intel Core de 12ª geração o público terá acesso a experiências ainda mais incríveis”.

Jogos, criação e overclock com processadores Intel Core de 12ª geração desbloqueados

Os seis processadores desbloqueados lançados hoje são os primeiros baseados na arquitetura de performance híbrida da Intel e combinam núcleos de performance (P-cores), o núcleo de CPU de melhor desempenho já fabricado pela Intel, e núcleos de eficiência (E-cores), desenvolvidos para um desempenho de carga de trabalho escalável multi-thread.

O recurso Intel® Thread Director é o segredo por trás das duas novas microarquiteturas de núcleo, que operam de forma totalmente integrada guiando o sistema operacional (SO) para colocar thread certo no núcleo certo, no momento certo. A Intel vem colaborando com um ecossistema de testes extenso a fim de otimizar a performance e a compatibilidade. Como parte do empenho no aumento de investimentos na comunidade de desenvolvedores, a companhia publicou artigos com orientações sobre como os fornecedores independentes de software podem otimizar aplicativos para plataformas híbridas de desempenho.

“Estamos testemunhando o início de uma nova era para PCs, liderada pelo recém-lançado Windows 11”, explica Panos Panay, vice-presidente executivo e CPO da Microsoft. “Com o Windows 11 e a nova tecnologia Thread Director da Intel, os usuários verão seus PCs chegarem a novos níveis de desempenho usando a nova família de processadores Intel Core de 12ª geração”.

A combinação da nova arquitetura híbrida de desempenho da Intel com a nova tecnologia de processo Intel 7 oferece desempenho aprimorado de thread único e multiencadeamento, proporcionando:

O melhor processador para jogos do mundo: Disponível com até 16 núcleos e 24 threads, a nova família de processadores Intel Core de 12ª geração inclui o melhor processador para jogos do mundo, o Core i9-12900K, proporcionando experiências inéditas nos principais títulos de games. Comparado às gerações anteriores, o Core i9-12900K oferece melhorias incríveis, incluindo 25% mais FPS no jogo Troi: A Total War Saga, até 28% mais FPS em Hitman 3 e até 23% mais FPS em Far Cry 6[3]. Aprimorada com o Intel® Killer™ Wi-Fi 6E para uma latência 75% menor durante o jogo mesmo com a execução de outras tarefas[4], a novidade conta com núcleos P-core e E-cores de alta frequência que trabalham em conjunto e permitem até 84% mais FPS durante execução de jogo, streaming e gravação simultâneos[5].

Um salto no desempenho de criação de conteúdo : Com avanços na performance multi-thread, o desempenho responsivo dos P-cores e a capacidade de mover dados com velocidades notáveis com DDR5 promove a liderança em todos os tipos de experiências de criação de conteúdo, incluindo: Edição de fotos até 36% mais rápida[6] Edição de vídeos até 32% mais rápida[7] Modelagem 3D até 37% mais rápida[8] Aumento de até 100% na velocidade de renderização multi-frame[9]

: Com avanços na performance multi-thread, o desempenho responsivo dos P-cores e a capacidade de mover dados com velocidades notáveis com DDR5 promove a liderança em todos os tipos de experiências de criação de conteúdo, incluindo:

A melhor experiência em overclocking[10]: Os novos processadores oferecem ferramentas de overclocking de última geração para a customização inédita de performance, incluindo a possibilidade de fazer overclocking de E-cores e memória DDR5. Entusiastas e gamers podem experimentar os novos recursos de overclocking da plataforma como parte do recente Intel® Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Começando com o Intel Core i9-12900K, o XTU também irá oferecer suporte a overclocking com um clique usando o Intel Speed Optimizer para processadores de 12ª geração desbloqueados. Além disso, a Intel apresentou o mais recente Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 com suporte para DDR5, oferecendo perfis adicionais, incluindo novos perfis personalizados regraváveis e ajuste flexível para overclocking de memória.

Habilitando Plataformas de Desktop com recursos de última geração

Os processadores Intel Core de 12ª geração para desktop oferecem às pessoas o desempenho e os recursos líderes do setor para experiências excepcionais em jogos e conteúdo, hoje e amanhã.

Os principais avanços de plataforma incluem:

Os primeiros processadores do setor que oferecem memória DDR5 de até 4800MT/s.

Os primeiros processadores do setor a oferecer PCIe 5.0 (até 16 pistas), com até o dobro de transmissão I/O com PCIe 4.0 e até 4 pistas adicionais de suporte PCIe 4.0.

Até 30 MB de cache Intel® Smart L3 e 14 MB de cache L2 para maior capacidade de memória com latência reduzida.

Conexão sem fio de alta velocidade integrada com o recurso Intel Killer Wi-Fi 6E, que reúne a conectividade líder do setor Wi-Fi 6E com uma poderosa tecnologia de rede de jogos para minimizar o atraso, a latência e a perda de pacotes 10 .

. Thunderbolt 4 universal com conectividade por cabo discreta para expansão de dispositivos externos.

Chipsets Intel® série 600 totalmente novos

Além dos processadores Intel Core de 12ª geração para desktop, a Intel está lançando o novo Chipset Intel 600 Series com recursos avançados para maior confiança e performance. Novas pistas PCIe Gen 4.0 oferecem um total de 28 pistas fora do chipset, o USB 3.2 Gen 2×2 integrado oferece até o dobro da largura de banda, enquanto o DMI Gen 4.0 aumenta a produtividade do chipset para a CPU para acesso rápido a dispositivos periféricos e redes.

Pela primeira vez, estamos trazendo o Intel® Volume Management Device (VMD) para os chipsets de PC a fim de simplificar o controle de armazenamento por meio do controle e gerenciamento diretos de SSDs baseados em NVMe a partir do barramento PCIe, sem controles RAID adicionais ou outros adaptadores de hardware.

Disponibilidade

Os processadores Intel Core de 12ª geração para desktop desbloqueados já estão disponíveis para pré-venda nos canais dos principais OEMs, parceiros e varejistas. A novidade chega ao mercado no dia 4 de novembro. Mais de 140 clientes espalhados por mais de 30 países devem incluir os novos processadores às suas linhas até o final do ano. Os preços variam entre US$ 264 e US$ 589 para os processadores para desktop desbloqueados.

A Intel deve enviar centenas de milhares de processadores Intel Core “K” de 12ª geração até o final do ano e mais de 2 milhões até o final de março de 2022. Para viabilizar as ofertas expandidas para os segmentos desktop, mobile e comercial esperadas para o início de 2022, a Intel também está enviando 28 das SKUs de processador da família de processadores Intel Core da 12ª geração para parceiros OEM.