ASUS anuncia programação de lançamento do Android 12 para smartphones da marca

A ASUS anunciou que a última atualização do Android 12 estará disponível para a série Zenfone 8 a partir de dezembro. As atualizações para as séries ROG Phone 5 e 5s estão previstas para o primeiro trimestre de 2022. Já as atualizações para o Zenfone 7 e ROG Phone 3 são esperadas para o primeiro semestre de 2022. Os modelos contemplados incluem Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, Zenfone 7, Zenfone 7 Pro, ROG Phone 5, ROG Phone 5 Ultimate, ROG Phone 5s, ROG Phone 5s Pro, ROG Phone 3 e ROG Phone 3 Strix Edition.

Essa atualização recebe as principais mudanças funcionais introduzidas na versão oficial do Android 12, além de continuar a ter os populares recursos de gerenciamento de desempenho e bateria da ASUS. Para os modelos Zenfone também inclui alterações específicas do ZenUI que permitem navegação mais fácil, painéis de controle simplificados, maior visibilidade para melhor controle e mais opções de personalização.