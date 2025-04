Conheça os jogos de PC mais fáceis para começar a jogar

Nos últimos anos o número de entusiastas de jogos de computador (PC) cresceu de forma expressiva e um dos principais motivos para isso foi a existência de títulos simples para começar a jogar.

De games de construção em mundo aberto passando por slots repletos de emoção até chegar a roguelikes com loops satisfatórios, existem inúmeras opções incríveis disponíveis para os iniciantes e aqui será possível conhecer algumas das principais.

Títulos de construção como Minecraft proporcionam ótimas oportunidades para aprender

Lançado há pouco mais de uma década, Minecraft foi o primeiro jogo de milhões de gamers espalhados ao redor do mundo e existem diversos motivos para que isso tenha acontecido.

É praticamente um consenso entre a mídia especializada que Minecraft é um dos títulos perfeitos para começar a jogar videogame independentemente da experiência prévia do entusiasta porque o jogo conta com um conceito simples de sobrevivência em um mundo aberto que progride de forma orgânica junto com as habilidades do jogador.

Se no início o objetivo é construir um simples abrigo contra os inimigos que rondam o mundo durante a noite, a medida que o jogador interage com o mundo e descobre mais receitas ele encontra cada vez mais possibilidades interessantes e até mesmo diversos segredos incríveis que mudam a forma de interagir com o universo criado.

Até o momento Minecraft já vendeu mais de 180 milhões de cópias em plataformas que vão do PC até os smartphones e conta com uma base ativa de mais de 110 milhões de entusiastas.

Não há objetivos finais ou um modo de vencer no game, mas as diversas possibilidades são limitadas apenas pela imaginação dos usuários e os inúmeros mods disponíveis permitem transformar o título em quase qualquer outro gênero disponível, fatores que possibilitam centenas de horas de diversão.

Jogos de cassino também são uma ótima opção

“Slot de Mad Max da 888 Casino é uma das melhores opções para quem está começando”

Outro tipo de jogo excelente para entusiastas que estão apenas começando nos jogos online são os jogos de cassino, com destaque especial para as slots que contam com grandes jackpots. Em Portugal, a 888 é um dos maiores operadores online, que oferece milhares de temas de slots vibrantes e exclusivos com enormes prêmios jackpots progressivos, bem como jackpots diários e jogos de roleta, tornando-o o casino online perfeito.

Diversos títulos disponíveis são recomendados para iniciantes, mas um dos mais populares atualmente é a slot Mad Max Fury Road. Baseada no grande sucesso repleto de curiosidades, essa slot não possui linhas de pagamento e permite que os jogadores vençam com três ou mais símbolos em qualquer posição nos diversos tambores adjacentes.

As mais de 240 formas diferentes que os entusiastas têm para vencer tornam essa slot uma das mais acessíveis. Além disso, os símbolos dos personagens inesquecíveis do filme, como Immortan Joe, Imperator Furiosa e o próprio Mad Max oferecem bônus e prêmios ainda maiores.

Outra mecânica única relacionada a Mad Max são as Wild Sandstorms, gigantescas tempestades de areia que transformam tudo mais caótico e divertido sem perder a simplicidade e acessibilidade.

Para completar, quem joga Mad Max também passa a participar de um jackpot progressivo que é compartilhado entre todos os jogos da plataforma e é distribuído de forma aleatória pelas modalidades, o que possibilita ganhar um jackpot considerável sem depender sequer de acertar alguma das combinações de símbolos.

Firewatch leva o jogador por uma caminhada no parque

Amplamente recomendado para iniciantes e repleto de mecânicas simples e intuitivas, Firewatch coloca o jogador na pele do guarda florestal Henry que acabou de aceitar um emprego no parque de Shoshone.

Ao longo do jogo o entusiasta não apenas vai aprender como navegar pelo local, mas também desvendará uma série de mistérios que incluem o motivo de Henry ter escolhido viajar para lá.

Desde o início, o personagem conta com um rádio que lhe permite receber instruções de Delilah, superior de Henry que serve de guia tanto para ele quanto para o jogador que pode explorar um gigantesco parque florestal sem sair do conforto da sua cadeira gamer.

À medida que o título progride, ela e Henry precisam trabalhar juntos para resolver diversos problemas inesperados no território do misterioso parque de Shoshone, e os controles simplificados permitem que literalmente qualquer pessoa desenvolva suas habilidades com teclado e mouse e evolua de forma orgânica a cada questão que é solucionada.

“Existem diversos jogos incríveis disponíveis para iniciantes que funcionam em qualquer computador”

Slay the Spire é um jogo roguelike de construção de deck com mecânicas simplificadas

Os melhores jogos para iniciantes são aqueles que são simples de começar a jogar, mas ficam cada vez mais complexos à medida que o entusiasta pratica e melhora suas habilidades em relação ao game.

Nesse sentido, existem poucos títulos mais divertidos e recomendados que Slay the Spire, um roguelike em que o objetivo é construir um deck com cartas diferentes para conseguir avançar e superar desafios e em breve deve ganhar até mesmo uma versão em board game.

No começo o jogador fica limitado a escolhas simples que combinem com o deck inicial, mas à medida que ele joga mais partidas e aprende as mecânicas, novas cartas e possibilidades são liberadas, o que possibilita realizar todo tipo de combo incrível e satisfatório.

O deck básico é sempre o mesmo, mas como cada inimigo libera cartas diferentes e eles mudam a cada partida, toda sessão de jogo é única e permite a construção de decks únicos que dificilmente voltarão a aparecer, o que estimula a criatividade e desenvolvimento do entusiasta e torna a jogabilidade progressivamente mais interessante.