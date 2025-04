HyperX recomenda cinco games para jogar no Halloween

O Halloween está se aproximando e além de se divertir com as brincadeiras de doces ou travessuras, fantasias e enfeites característicos, muitos jogadores aproveitam o 31 de outubro para revisitar games de terror e vivenciar uma experiência que pode se tornar ainda mais imersiva e realista com periféricos de alta performance, como os headsets da HyperX . Para os que amam a mistura de diversão e sustos e querem aproveitar a data em grande estilo, a HyperX preparou uma lista com cinco jogos ideais para o Halloween:

The Dark Pictures Anthology

Desenvolvida pela SuperMassive Games e distribuída pela Bandai Namco, a saga The Dark Pictures permite aos jogadores explorarem as três “antologias” sozinhos ou com amigos, alternando entre os diferentes personagens que compõem as horripilantes histórias de Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. Neste jogo, as decisões são essenciais e provocam consequências na vida dos protagonistas.

ZOMBI

Os zumbis já viveram seu auge dentro da cultura pop, mas os amantes do tema vão adorar reviver o gênero durante o Halloween com ZOMBI. Mais do que fazer os jogadores tremerem de medo em uma aventura de mundo aberto, escura e cheia de surpresas, este título da Ubisoft fará os usuários sentirem o pavor de perder todos os itens coletados no game em caso de morte do personagem principal. Se isso acontecer, será preciso começar do zero com outro avatar e (por que não?) tentar recuperar a mochila com todos os equipamentos perdidos na partida anterior.

Little Nightmares II

A sequência do game de sucesso desenvolvido pela SuperMassive Games e distribuído pela Bandai Namco é estrelada por Mono, um jovem preso em um mundo distorcido pelas transmissões feitas a partir de uma torre estranha e distante. Six, a protagonista do primeiro Little Nightmares, ajuda Mono a superar obstáculos em um ambiente cheio de perigos e situações assustadoras.

Resident Evil 7: Biohazard

Uma das sagas mais conhecidas do gênero de terror, Resident Evil chegou a este patamar com muitos méritos. Em Biohazard, título lançado em 2017, o survival horror atinge níveis extremamente altos de tensão durante a jornada de Ethan Winters. Ele sai em busca da esposa que acreditava estar morta e acaba em uma plantação abandonada e aterrorizante.

Luigi’s Mansion 3

Adultos e crianças podem desfrutar desta icônica aventura de Luigi em uma mansão mal-assombrada, onde a lanterna do personagem é a principal arma para enfrentar os fantasmas que o espreitam a cada passo. Luigi’s Mansion 3 é um game imperdível para jogar no Halloween com a família.