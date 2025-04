Deezer disponibiliza função de download para Podcasts para ouvir offline

A Deezer não para de trazer novidades e dessa vez é para os amantes de podcast! Por causa da facilidade de adaptação a uma vida multitarefa e a possibilidade de ser consumido sob demanda, esse serviço é um dos mais buscados na plataforma. Normalmente mais escutado via smartphone, o podcast é um ótimo companheiro para as atividades do dia a dia, sem que seja necessário parar o que se está fazendo para apreciar o conteúdo.

No último ano os ouvintes ativos de podcast cresceram 40% e na Deezer esse aumento foi de 61% só em 2020. De olho nesse crescimento e, principalmente nos leais e engajados ouvintes, a empresa oferece um período de experiência para quem quer conhecer o podcast antes de comprá-lo. O usuário fica livre para escolher o método que mais tem a ver com o seu perfil e dar o play.

A empresa de streaming oferece conteúdos em vários formatos, nos territórios de notícias, informação e entretenimento. E agora, disponibiliza também o acesso offline aos podcasts da casa. Dessa maneira a preocupação com o consumo dos dados passa longe e acompanhar o episódio mais recente do podcast favorito fica ainda mais prazeroso. E os benefícios não param por aí: os podcasts são ilimitados, então o usuário pode pular, selecionar e ouvir episódios específicos o quanto e quando quiser! Basta acessar a guia “Podcasts” na Deezer e começar a explorar!