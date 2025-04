Knockout City, inspirado em queimada, desafia jogadores a se enfrentarem nos consoles de próxima geração

Ouçam, Combatentes! Knockout City, o título da Velan Studios e EA Originals, inspirado em queimada, desafia jogadores e jogadoras a se enfrentarem nos consoles de próxima geração! A partir de 2 de novembro, fãs poderão jogar no Xbox Series X|S e no PlayStation®5 a suaves 120 FPS.

A mais recente atualização para consoles é gratuita para todo mundo que já possui o jogo e oferece a opção de jogar em definição 4K nítida a 60 FPS. Combatentes também podem selecionar entre o modo Desempenho ou Qualidade no menu de configurações; as opções por plataforma são as seguintes:

PlayStation®5: 4K nativo a 60FPS, ou 1440p (aprimorado para 4K) a 120FPS

Xbox Series X: 4K nativo a 60FPS, ou 1620p (aprimorado para 4K) a 120FPS

Xbox Series S: 1440p a 60FPS, ou 1080p a 120FPS

A equipe da Velan aprimorou a iluminação com o poder adicional dos consoles de próxima geração, com a inclusão de novas luzes de área, luzes de bola, luzes de partícula, iluminação global aprimorada e sombras de luz local, ao dar ao ambiente mais reações à forma como a luz ilumina caminhos ou projeta sombras.

Essa atualização também oferece texturas de maior fidelidade, que antes estavam disponíveis apenas nas versões para PC e Xbox One. Elas criam um ambiente mais realista, com superfícies “tocáveis” que combatentes quase podem sentir ao passar correndo por cada oponente!

Caso já possua Knockout City no PlayStation®4 ou Xbox One, atualizar para essa nova versão não custará um centavo – é possível fazer o download do jogo diretamente da loja e voltar para o combate sem perder o ritmo! Além disso, se o jogo foi comprado originalmente através do Xbox Game Pass Ultimate ou da PlayStation®Plus, será possível fazer essa atualização gratuitamente.

Para saber mais sobre Knockout City para consoles de próxima geração, visite a postagem do blog aqui, com assets disponíveis aqui.