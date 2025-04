O Twitter anuncia testes de gravação de Espaços – uma nova opção que traz aos anfitriões a capacidade de aumentar sua audiência. Com a novidade, os anfitriões poderão gravar e compartilhar um Espaço do Twitter, ampliando o valor de seu trabalho para além do momento ao vivo e dando aos ouvintes o benefício de ouvi-lo e compartilhá-lo posteriormente.

Inicialmente, um número limitado de anfitriões no Twitter para iOS globalmente poderá gravar seus Espaços, que poderão ser acessados por qualquer pessoa no iOS e Android.

Como funciona: Para que um Espaço seja gravado, o anfitrião deve ativar a função de gravação antes de iniciá-lo. Ao ser habilitado, o recurso exibirá um ícone de gravação a todos os participantes. Assim que o Espaço terminar, o anfitrião terá acesso à gravação completa durante 30 dias para compartilhá-la como desejar, e poderá excluí-la a qualquer momento. Qualquer pessoa no Twitter poderá reproduzir um Espaço gravado diretamente em sua página inicial. Para mais informações sobre os Espaços do Twitter, acesse a Central de Ajuda.