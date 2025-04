PUBG MOBILE anuncia parceria com Liverpool Football Club

Hoje, o PUBG MOBILE anunciou uma colaboração com o mundialmente famoso Liverpool Football Club, que irá adicionar roupas e itens da marca para os jogadores desbloquearem. Esta é a primeira vez que o PUBG MOBILE colabora diretamente com um clube de futebol e a ação irá decorrer de 12 de novembro a 20 de dezembro. Os jogadores terão a oportunidade de ganhar o equipamento gratuito e exclusivo do Liverpool FC no jogo, participando e completando uma série de jogos no modo clássico.

Campeões da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2019 e da UEFA Champions League de 2018-19, o Liverpool FC é reconhecido como um dos melhores clubes de futebol da Premier League e conquistou a reputação de verdadeiro jogador de equipe. “You’ll Never Walk Alone” tem sido o hino do clube desde 1968, expressando o espírito de equipe e a unidade que estão no cerne do clube. Os valores que o Liverpool FC incorporam e estimulam são uma inspiração para muitos na comunidade PUBG MOBILE e, por meio dessa colaboração, os jogadores agora poderão vestir o equipamento oficial do Liverpool FC e mostrar seu apoio ao time.

Drew Crisp, vice-presidente sênior digital do Liverpool FC, disse: “Em um mundo cada vez mais digital, temos orgulho de sermos capazes de inovar e interagir com nossos fãs na vasta gama de plataformas digitais que eles preferem. Com o reino dos jogos online crescendo e evoluindo entre nossos fãs, PUBG MOBILE é a plataforma perfeita para se conectar com eles em um contexto diferente, mas muito relevante – entrelaçando o mundo dos jogos online e do futebol através do poder dos jogos e do jogo. Esta é uma grande oportunidade para os torcedores abraçaram seu amor pelo clube e interagirem com o LFC em uma de suas plataformas favoritas, reunindo a natureza interativa física do futebol no mundo interativo digital dos jogos.”

“No PUBG MOBILE, o trabalho em equipe é um princípio fundamental para quem busca vencer. Ao colaborar com o Liverpool Football Club, um time conhecido por sua corajosa camaradagem, encontramos um parceiro perfeito,” disse Vincent Wang, Diretor da Publicação PUBG MOBILE, Tencent Games. “À medida que continuamos a fortalecer nossos laços atuais e desenvolver parcerias proeminentes com líderes da indústria icônicos, esperamos integrar ainda mais o mundo do futebol no PUBG MOBILE.”