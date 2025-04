Últimos dias para inscrições: iniciativa oferece 100 bolsas em tecnologia para pessoas de baixa renda

Com o objetivo de desenvolver talentos de tecnologia e conectá-los à demanda do mercado, a escola de tecnologia Cubos Academy, em parceria com a escola Alura e a plataforma de serviços financeiros Nubank, oferece 100 bolsas de estudo para pessoas com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. As inscrições encerram na próxima semana, quarta-feira, dia 03 de novembro .

As vagas são destinadas a pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham concluído o ensino médio. Além disso, 70% dos aprovados devem ser residentes do estado da Bahia, no mínimo 50% de mulheres e 80% de pessoas negras. Os critérios para distribuição das turmas visam garantir a inclusão de alunos autodeclarados pretos ou pardos, mulheres, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social.

A formação com foco em programação vem ao encontro de uma das carreiras mais promissoras atualmente, com vagas sobrando e salários que iniciam em R﹩4.000, segundo a consultoria Robert Half. Os cursos serão 100% online e focados no desenvolvimento de soluções, estimulando o desenvolvimento de talentos em Salvador, capital que saltou para a 4ª posição do Ranking Connected Smart Cities, como um importante centro de tecnologia e inovação.

Ao fim do curso, os alunos de ambas as escolas se juntarão para desenvolver um trabalho que tem como objetivo o impacto social positivo na comunidade de Salvador.

“Nós acreditamos que a educação é fundamental para que grandes mudanças aconteçam na sociedade e, nesse sentido, sempre buscamos contribuir para um mercado de tecnologia mais inclusivo e diverso. Por isso, estamos felizes em somar forças com o Nubank em prol desse propósito”, afirma José Messias Junior, CEO da Cubos Academy , escola de tecnologia que oferece cursos para todos os perfis, do iniciante ao avançado.

NuLab

O NuLab Salvador será um hub de tecnologia e soluções focadas na experiência do cliente. O espaço terá uma série de projetos voltados para a capacitação profissional e empregabilidade na área de tecnologia e é parte do compromisso público de Diversidade e Inclusão assumido pela empresa em novembro do ano passado.