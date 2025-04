B4 é campeã da LBFF 6

A B4 é a campeã da Liga Brasileira de Free Fire 6 (LBFF), campeonato oficial de Free Fire no Brasil. Após nove quedas intensas e cheias de emoção, o time saiu vitorioso e levou o prêmio de R$ 105 mil, além do troféu de campeão. A final aconteceu neste sábado (30), com transmissão nos canais oficiais da Garena no YouTube (Free Fire e Esports) além da BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, no TikTok, no Facebook e no canal de TV a cabo SPACE. A Vivo Keyd garantiu o 2º lugar e levou o prêmio de R$ 85 mil, enquanto o Fluxo, 3º colocado, levou R$ 75 mil.