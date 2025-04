NaMinhaPelePreta: TikTok exalta e celebra a potência da comunidade negra na plataforma

Movido por sua comunidade plural e criativa, o TikTok abraça as diferentes identidades e valoriza a contribuição de cada uma delas para o ambiente divertido e diverso da plataforma. Para comemorar o Dia da Consciência Negra no Brasil, o aplicativo promove a campanha #NaMinhaPelePreta, criada em parceria com a agência criativa MOOC, com o objetivo de promover uma reflexão sobre a importância da comunidade negra para a cultura brasileira.

“A busca por equidade, inclusão e diversidade é um dos nossos principais compromissos no Brasil e é algo que orienta nossas ações dentro e fora da plataforma durante o ano todo. Por isso, estamos felizes em promover essa campanha, em parceria com a MOOC, que abraça a importância da pluralidade e da história da comunidade negra e pretende inspirar criadores negros de todo o Brasil, para que possam se expressar, tenham voz e tragam à tona qualquer assunto que julguem relevante, pois sabemos que diferentes perspectivas enriquecem a sociedade”, explica Handemba Mutana, diretor do TikTok for Good no Brasil.

#NaMinhaPelePreta dará início a uma série de iniciativas, que se estenderão pelos próximos meses e reafirmam o potencial dos criadores pretos da plataforma, destacando a pluralidade de conteúdo dos criadores, mostrando os diferentes interesses e contextos desta comunidade no TikTok. A hashtag faz referência à diversidade de formas de ser e se expressar como pessoa negra no Brasil, respeitando identidades e afirmando raízes e ancestralidades. As iniciativas incluem criação de conteúdos a partir da hashtag #NaMinhaPelePreta, parcerias e ações que envolverão diferentes vertentes da plataforma, como música, esportes, gaming, beleza, comédia, livros, entretenimento e educação.

#NaMinhaPelePreta na música

Na música, no dia 8 de novembro, MC Dricka e Deize Tigrona vão conversar sobre a representatividade no funk, às 18h, nos perfis das duas artistas ( @mcdricka @deizetigrona ). No dia 10, às 18h, é a vez do mestre Martinho da Vila participar de um bate-papo animado sobre samba em seu perfil @martinhodavilaoficial. Para quem gosta de hip-hop, a rapper Tássia Reis vai falar sobre a importância do gênero no dia 17, às 19h, no perfil @tassiareis_ . Já no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, às 17h, o francês Lhommestatue vai apresentar em seu perfil, em primeira mão, algumas músicas do seu novo álbum, “SER”.

Para encerrar a programação, no dia 30, os músicos que participam da segunda turma do projeto Generation NXT – Marvvila , Ébony, Lukinhas e Jotta A – vão fazer um pocket show apresentando seus maiores hits, em seus perfis no TikTok e também no perfil @TikTokMusica , simultaneamente. Veja a agenda completa abaixo e na página especial da campanha no aplicativo, que contará também com uma playlist especial, com músicas de todos os artistas participantes do projeto.

Também como parte da campanha, o TikTok irá apresentar no perfil @TikTokMusica uma mini-websérie com a história dos gêneros musicais que estarão nos shows de #NaMinhaPelePreta.Serão quatro capítulos, em que um artista convidado falará do contexto histórico de um gênero.

Confira a programação:

08/11 – Talk com MC Dricka e Deize Tigrona , às 18h;

10/11 – Bate-papo com Martinho da Vila , às 18h;

17/11 – Talk com Tássia Reis , às 19h;

20/11 – Show Lhommestatue, às 17h;

Lukinhas e Jotta A . 30/11 – Showcase Generation NXT, às 18h, com Marvvila, Ébony

#NaMinhaPelePreta: Da comédia aos livros

Para difundir ainda mais a cultura preta e exaltar diferentes identidades, o TikTok convida e estimula criadores negros comediantes, rappers, de beleza, poetas, booktokers a postarem conteúdos voltados ao universo cultural negro, usando a hashtag #NaMinhaPelePreta.

#NaMinhaPelePreta: Parceria YOUPIX

Ainda nas celebrações do mês da Consciência Negra, o TikTok anuncia o projeto em parceria com a consultora YOUPIX, com objetivo de capacitar criadores negros na plataforma. A partir de 3 de novembro, os criadores de conteúdos interessados já poderão se inscrever no projeto, que irá contribuir para a descoberta, capacitação e crescimento dos usuários. O programa contará com três fases: Foundation, com 12 horas distribuídas em quatro dias de aulas e workshops; Engagement, na qual eles participarão de uma experiência mais aprofundada com mentorias em grupo, onde serão aconselhados por executivos de experiência no mercado sobre conteúdo e estratégia de negócios, além da oportunidade de participar de reuniões com marcas apoiadoras do projeto; e a última fase, Partner, onde dez criadores participarão de um aulão de aprofundamento sobre negócios e relações com marcas e, por fim, colocarão seus aprendizados em prática no ‘Brand Challenge’, o workshop de co-criação com o TikTok.

Diversidade, Equidade e inclusão no TikTok

O TikTok busca ser uma referência em criatividade e inclusão, acolhendo a autenticidade e buscando garantir a diversidade na plataforma. Por isso, realiza ações dentro e fora do aplicativo, o ano inteiro, buscando investir em causas que refletem os valores e propósitos da plataforma e dialoguem com os desafios da sociedade. No Dia da Mulher Negra Latino-Americana deste ano, a plataforma assumiu um compromisso com a comunidade de atuar em diferentes frentes para buscar cada vez mais diversidade e equidade dentro da empresa, do aplicativo e na sociedade.