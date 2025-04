Veja os games mais assustadores com tecnologias da NVIDIA para o Halloween

O Halloween é a época ideal para diminuir as luzes, abrir aquele jogo de terror e se apavorar. E, acredite, tudo fica mais assustador ainda em Ray Tracing!

Inspirada nesta aterrorizante ocasião, a NVIDIA preparou uma lista com os mais horripilantes jogos que se beneficiam das tecnologias GeForce RTX, como os saltos de performance do NVIDIA DLSS ou a ambientação assombrosa da iluminação com Ray Tracing em tempo real .

Além disso, diversos parceiros da NVIDIA terão ofertas especiais de Halloween. Você pode encontrá-las no site de Ofertas GeForce da NVIDIA .

Back 4 Blood com DLSS

Um emocionante jogo cooperativo de tiro em primeira pessoa. Você e três outros sobreviventes se encontram no meio de uma guerra contra os infectados. Hospedeiros de um parasita mortal, esses humanos se tornaram criaturas aterrorizantes decididas a devorar o que resta da civilização. E o NVIDIA DLSS, te ajuda com mais quadros por segundo na luta contra as hordas de infectados.

The Medium com Ray Tracing e DLSS

A Bloober Team, desenvolvedores especializados no gênero de terror e conhecidos por Observer e Layers of Fear, trabalhou duro no jogo de terror psicológico The Medium. Esse título, que apresenta um sombrio mundo paralelo que espelha o nosso, ganha vida com o Ray Tracing em tempo real, e um bem-vindo aumento no desempenho com o NVIDIA DLSS.

Chernobylite com DLSS

Game de terror e sobrevivência de ficção científica desenvolvido por The Farm 51. O jogo se passa na Zona de Exclusão de Chernobyl, e o enredo narra a história do pesquisador Igor, que vai para Chernobyl atrás de sua mulher desaparecida, Tatyana.

Resident Evil Village com Ray Tracing

Mais um clássico instantâneo da franquia de “survival horror” da Capcom. O jogador se vê perdido em um castelo assombrado com gráficos ainda mais detalhados pelo Ray Tracing, em uma história cheia de suspense e momentos do mais puro terror.

Pumpkin Jack com Ray Tracing e DLSS

Apavorante jogo de plataforma 3D em que você joga como Jack, o mítico senhor da abóbora! Mergulhe em uma aventura épica através de paisagens sobrenaturais e ajude o mal a destruir o bem! Tudo tirando proveito do Ray Tracing e NVIDIA DLSS.

Stay in the Light com Ray Tracing

Considerado o primeiro jogo “RTX-Only”, requerendo uma GPU com suporte a DXR para rodar, Stay in the Light é jogo gratuito que usa iluminação com Ray Tracing como a mecânica principal do jogo. Luz, sombra e reflexos em Ray Tracing são mais do que simples ambientação, mas a diferença entre a vida e a morte.

REFICUL 666 com DLSS

À medida que a escuridão se espalha, todo contato é perdido. Situado em uma pequena cidade na América do Norte, você sobreviverá ao novo mundo sombrio? Prepare-se para um inimigo único e desafiador, poderosas relíquias mágicas e uma atmosfera assustadora neste jogo de sobrevivência Indie pós-apocalíptico.

Observer: System Redux com Ray Tracing

Jogo de terror futurista no qual você encarna um “detetive neural” que hackeia a mente de suspeitos para extrair evidências. O título tem uma narração incrível pelo ator Rutger Hauer (de Blade Runner: O Caçador de Androides), e as luzes de neon cyberpunk saltam aos olhos com Ray Tracing.