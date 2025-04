Reality gamer da Motorola estreia em 4 de novembro

Lançado pela Motorola em parceria com a BBL, o reality Power 2 Game estreia oficialmente no dia 4 de novembro com transmissão semanal exclusiva no TikTok, pelo perfil @PWR2PLAY. O primeiro reality gamer do segmento no Brasil irá revelar pro-players para representar a equipe Flamengo Esports, time brasileiro de esportes eletrônicos vinculado à tradicional equipe de futebol, no jogo League of Legends: Wild Rift, da Riot Games.

Passados o período de inscrições e a fase de seletivas, o reality terá a participação dos 20 jogadores escolhidos para serem confinados na mansão Power 2 Game, onde terão suporte completo nos treinos, enquanto passam por provas para continuar na disputa. O programa pretende levar aos jogadores e ao público muita diversão, competitividade, desafios e acima de tudo, entretenimento. Em breve, a Motorola divulgará mais informações sobre cada um dos participantes escolhidos.

“Além de revelar talentos, o Power 2 Game vai mostrar, em um formato inovador, o poder da tecnologia. Preparamos um espaço para os jogadores mergulharem na experiência de competir, interagir e se divertir durante as etapas que serão filmadas e transmitidas gratuitamente ao público”, conta Juliana Mott, head de Marketing da Motorola Brasil.

Ao todo serão sete episódios transmitidos toda quinta-feira, às 19h. Também serão lançadas playlists de vídeos curtos na plataforma, possibilitando que mais usuários engajem com o programa. Os cinco melhores jogadores da disputa assinarão um contrato de seis meses para representar o Flamengo Esports, além de produzirem conteúdos para a plataforma Power 2 Game.

“O universo gamer é uma das maiores verticais de conteúdo no TikTok. Acreditamos no formato inovador do Power 2 Game, onde o usuário poderá assistir, engajar e consumir conteúdos além das transmissões do reality através da hub do programa e dos vídeos curtos na plataforma”, afirma Gui Barbosa, líder de Parcerias de Gaming do TikTok na América Latina.

A atração será dirigida por Bruna Leonardi que tem mais de 15 anos de experiência em cinema e televisão. Bruna já passou por programas como Superbonita, no GNT, A Fazenda, na Record, e Bake Off Brasil, no SBT. Nos últimos anos, como diretora, esteve em realities como “Se Sobreviver, Case”, do Multishow, “The Bridge Brasil”, da HBO Max, e “Minha Receita”, da Rede Bandeirantes. “É emocionante e desafiador fazer um reality para um público tão apaixonado como os gamers. Toda a equipe está super animada em adaptar o estilo de reality para esse universo. Mas o mais incrível desse programa são as histórias e os talentos que vamos revelar ”, revela a diretora.

Para Maine Gurzoni, CBO e Growth da BBL, o reality materializa a ligação entre a tecnologia e as oportunidades que ela proporciona por meio dos games. “O PWR2Game é a materialização de uma conexão verdadeira entre a tecnologia da Motorola e as oportunidades que os games representam na vida das pessoas. Um celular na mão, a paixão pelo jogo e a chance de trilhar o sonho de ser um jogador profissional. Para nós da BBL, apaixonados por esse universo, é um prazer ajudar a construir essa história.”, comenta.

“O League of Legends: Wild Rift foi lançado há seis meses e já figura entre nossos maiores jogos no mundo e, é claro, também no Brasil. Acompanhamos com otimismo o nascimento do cenário competitivo e estamos empolgados com o surgimento de tantos atletas de alta performance no nosso ecossistema. Testemunhar os bastidores dessa busca por novos talentos por meio de um reality show será emocionante”, afirma Priscila Queiroz, head de Publishing da Riot Games no Brasil.