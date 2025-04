AMD cresce 54% no terceiro trimestre de 2021 e registra receita de $4.3 bilhões

Em seu último relatório financeiro divulgado do terceiro trimestre de 2021, a AMD relatou o alcance de 4.3 bilhões de dólares em receita, o que equivale a 54% a mais do que o mesmo período em 2020. Em comparação ao trimestre anterior, o valor foi 12% maior que o Q2, resultado de uma maior receita nos segmentos de Computação e Gráficos, e no de Empresas, Embedded e Semi-Customizados.

“A AMD teve um novo trimestre recorde tendo em vista o crescimento de 54% na receita e o dobro do lucro operacional comparado ao ano passado. As vendas dos processadores EPYC de 3ª geração aumentaram significativamente no trimestre, dado que as vendas de nosso data center mais que dobraram ano a ano. Nosso negócio acelerou significativamente em 2021, crescendo mais rápido do que o mercado com base em nossos produtos de liderança e execução consistente”, explica a Dra. Lisa Su, presidente e CEO da AMD.

Quando dividido nesses dois grandes segmentos, o de Computação e Gráficos obteve uma receita de $2.4 bilhões, 44% a mais do que o mesmo trimestre do ano passado. Esse aumento foi impulsionado por uma maior venda do Ryzen, Radeon e AMD Instinct. “As famílias Ryzen e Radeon são produtos que operam em segmentos chave e, por isso, são mais prováveis de gerar um resultado excelente para a empresa. Essa é uma prova que o fortalecimento do nosso portfólio de produtos e a crescente demanda por ótimo desempenho em PCs, laptops e games estão nos levando ao caminho certo”, reforça Sergio Santos, Gerente Geral da AMD Brasil.

Quanto aos processadores EPYC, o crescimento foi de $1.9 bilhão, 69% a mais que o mesmo período do ano passado. Para o próximo trimestre, a AMD prevê uma receita de $4.5 bilhões, com a margem de erro de $100 milhões, um aumento de aproximadamente 39% em todos os negócios da companhia.

“O HPC é um caminho importante que estamos trilhando e ao lado do segmento de Commercial, também queremos que nossa empresa continue cada vez mais próxima dos usuários. Criadores de conteúdo, empresas, gamers ou usuários casuais são todos o nosso foco. Portanto, acreditamos piamente que trabalhando com nossos lançamentos e parcerias com OEMs e fornecedores de software, a AMD é uma peça-chave da transformação digital que tomou todo o mundo nos últimos anos”, conclui Santos.