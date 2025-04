Labenu e Meta abrem formação em tecnologia com possibilidade de contratação de 20 profissionais

Labenu , edtech que oferece cursos voltados para a inclusão de pessoas no mercado de tecnologia, está com uma excelente oportunidade para quem quer ingressar na área tech, com a possibilidade de contratação já ao final do curso de seis meses. Isso porque a Turma 17, que terá aulas iniciadas já em novembro, terá o apoio e acompanhamento da Meta, empresa desenvolvedora de inovações tecnológicas, e com a chance de admissão de até 20 pessoas ao final do curso pela empresa de tecnologia e inovação com sedes no Brasil e no Canadá.

O diferencial desta turma é que todos os ingressantes serão observados pela equipe da Meta durante todo o curso, onde serão vistas suas rotinas e comportamentos, para que a Meta possa escolher os que mais se destacarem ao longo de todo o processo. As vagas, tanto do curso como para a contratação, são para pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, visto que o curso é à distância e o modelo de trabalho da empresa é o home office.

As inscrições para esta turma se encerram no final deste mês de outubro e as aulas já se iniciam em 22 de novembro. As vagas são para a formação no curso Integral Full-Stack, com seis meses de duração, abordando conteúdos de front-end, back-end e soft skills. As pessoas interessadas podem ter a possibilidade de estudar e só pagar depois de estarem trabalhando e com salário acima dos R﹩ 3 mil, por meio do modelo de financiamento ISA (Income Share Agreement) que a Labenu trabalha.

“A parceria com a Meta é de fundamental importância não só para nós da Labenu, mas também para os estudantes, que nos buscam já com a intenção de ingressar em uma carreira em tecnologia em um curto espaço de tempo. Temos diversos ex-alunos trabalhando na Meta e ter o patrocínio deles nesta turma fortalece ainda mais nossos laços para ações futuras de contratação de pessoas”, declara o CEO da Labenu, Luciano Naganawa.

Estudantes que conseguirem ser contratados na Meta já vão iniciar no emprego com um salário de R﹩ 3 mil, que é o que recebe uma pessoa desenvolvedora júnior na empresa. Trabalhamos em prol do crescimento humano com tecnologia, que é o propósito da Meta, e buscamos pessoas com gana em conhecimento e desenvolvimento, para seguir trilhando a jornada de evolução da companhia. Nossos colaboradores são engajados e entregam produções de qualidade, fazendo a Meta ser quem ela é hoje.” declara Branca Adaime, Head do Meta League, acrescentando que a empresa possui 2.500 colaboradores espalhados em mais de 100 cidades, no Brasil e no Mundo e todas as posições são para trabalho em home office.