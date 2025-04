Mercado Livre e Nike anunciam parceria inédita no Brasil

O Mercado Livre, líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, acaba de anunciar uma parceria de negócios inédita com a Nike, marca líder mundial em artigos esportivos. A partir deste mês, os mais de 75,9 milhões de usuários ativos da plataforma terão acesso a uma Loja Oficial da Nike dentro do Mercado Livre, voltada a comercializar calçados, itens de vestuário e acessórios da marca.

A Loja Oficial da Nike chega para ampliar ainda mais o sortimento de produtos do Mercado Livre. “Em 2021, registramos um crescimento de 50% nas verticais de Moda e Esporte na plataforma, em relação ao ano passado. Fato que nos mostrou ainda mais a importância, potencial e necessidade dessa parceria, que vem com excelentes expectativas”, conta o Vice-Presidente Sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

Segundo estudo interno do Mercado Livre, as Lojas Oficiais dos segmentos de Moda e Esportes crescem, em média, 69,9% por ano, e geram um aumento de 41% de conversão nas vendas. “Vemos um grande potencial de negócios com essa união. A parceria vem de encontro ao objetivo do Mercado Livre de fornecer uma excelente jornada de compra, associada ao sortimento mais completo da internet e a confiança de se comprar em um ambiente seguro e confiável”, completa Yunes.

“Essa parceria com o Mercado Livre reforça a estratégia da Nike de ampliar e diversificar os canais de vendas online, se aproximando assim ainda mais do consumidor brasileiro”, afirma Karsten Koehler, General Manager da Fisia, Distribuidora Oficial Nike no Brasil. “A partir dessa nova loja oficial, temos potencial de atender um grande número de novos consumidores, já que menos de 1% dos usuários de Mercado Livre compram produtos em nosso e-commerce, o Nike.com”, complementa.