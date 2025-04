World of Warships e Warhammer 40.000 se unem em evento por tempo limitado

A Wargaming, desenvolvedora e publisher do World of Warships, jogo de combate naval online e gratuito, está mais uma vez firmando parceria com a Warhammer 40.000 para o lançamento de um novo evento por tempo limitado repleto de recursos interessantes inspirados no icônico hobby do wargame de tabuleiro da Games Workshop.

Este conteúdo exclusivo também chegará a World of Warships: Legends a partir de 8 de novembro, dando aos jogadores de console a chance de mergulhar no esplendor gótico.

Neste caso épico, dois novos navios estão entrando em cena, ao lado de personagens e imagens icônicas influenciadas pelo vasto mundo de Warhammer 40.000. Os jogadores podem assumir o comando do cruzador de nível VIII Cross of Dorn, comandado por Augustin Riegerwald, bem como do contratorpedeiro de nível VIII Ship Smasha, de Grotmaz Smart, enquanto nos consoles, ambos os navios estarão disponíveis como nível VI. As embarcações acompanham sua própria camuflagem exclusiva e seus comandantes contam com uma dublagem dedicada.

O evento também permite aos jogadores obter contêineres Warhammer 40.000 e tremular bandeiras comemorativas “Campeão do Império” e “O WAAAGH!” com o navio escolhido. Para os jogadores que procuram enfeitar suas frotas, uma série de novos apliques também estão disponíveis, de “Cruz dos Templários Negros” e “Orky Glyph” a “Ork Scull” e “Marca da Espada de Irmãos”. Além disso, “A Cruzada Eterna” e “A Ameaça Vermelha” também estão disponíveis como camuflagens descartáveis.

Esta celebração ocorre depois que esses dois mundos belicistas se cruzaram pela primeira vez, em junho de 2020. Além da disseminação dos espólios descritos acima, todo o conteúdo do evento do ano passado também está disponível, incluindo pacotes com navios e comandantes temáticos. Conduza o temível Ragnarok e o antigo Ignis Purgatio através das águas, com os comandantes Justinian Lyons XIII e Arthas Roqthar the Cold para guiá-lo.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Games Workshop novamente”, diz Sergey Vorobyev, diretor de produto do World of Warships. “Muitos de nós da Wargaming somos grandes fãs de Warhammer 40.000 e, como tal, somos muito gratos por poder compartilhar nossa paixão pelo universo e despertar a imaginação de nossos jogadores por meio desta celebração.”

Esta enxurrada de novos conteúdos está disponível por tempo limitado, a partir de hoje (29) a 19 de novembro em World of Warships, e de 8 de novembro a 6 de dezembro em World of Warships: Legends. Alguns conteúdos neste evento podem ser obtidos por meio de cadeias de missão, enquanto outros podem ser comprados no Arsenal ou na Loja Premium. Veja os detalhes completos do evento neste link.