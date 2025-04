Passo a passo para se tornar um nômade digital

O termo “nômade digital” vem se popularizando e basicamente define um profissional atípico no mercado. Com esta modalidade, basta uma boa conexão com a internet para desenvolver a função em questão. As demandas são recebidas e realizadas de forma remota, bem como as entregas. Segundo um levantamento da MBO Partners, o número de pessoas que adotaram esse novo estilo de vida nos Estados Unidos cresceu de 7,3 milhões em 2019 para 10,9 milhões em 2020, ou seja, houve um aumento de 49%.