Conversas secretas: saiba como enviar e-mails que se autodestroem no Gmail

1. Acesse o Gmail no computador ou celular.

2. Clique em Escrever.

3. Na janela de novo e-mail, clique em Ativar modo confidencial, no ícone do cadeado com um cronômetro.

Dica: se você já tiver ativado o modo confidencial em um e-mail, na parte inferior, clique em Editar.

4. Defina uma data de validade e uma senha. Essas configurações afetam o texto e os anexos da mensagem.

• Se você escolher “Sem senha por SMS”, os destinatários que usarem o aplicativo Gmail poderão abrir a mensagem diretamente. Os que não usarem o Gmail, receberão uma senha por e-mail.

• Se você escolher “Senha por SMS”, os destinatários receberão uma senha por mensagem de texto. Informe o número de telefone do destinatário, não o seu.

5. Clique em Salvar.

Remover o acesso antecipadamente