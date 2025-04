Swipe Night®, a experiência interativa do Tinder retorna com mistério e mais maneiras de dar Match

A partir do dia 7 de novembro, às 18h, a experiência indicada ao Emmy®, Swipe Night, retorna ao Tinder com um novo enredo que convida todo mundo a se juntar a um grupo de amigos em um final de semana de aniversário onde tudo termina terrivelmente mal. Por meio de uma experiência em primeira pessoa, Swipe Night: Killer Weekend coloca os membros do Tinder no coração de uma história onde todos são suspeitos, inclusive eles mesmos. Os membros do Tinder de 25 países poderão encontrar Swipe Night: Killer Weekend na nova seção do app Explorar e acontecerá ao longo de três semanas consecutivas, com novos episódios todo domingo.

Assim como ocorreu no Swipe Night do ano passado, os participantes poderão deslizar para a esquerda ou para a direita para decidir o que acontecerá em seguida na história. Ao longo de cada episódio, os membros precisarão fazer mais de dez escolhas, e cada uma dessas decisões levará para um caminho diferente da história, mostrando pistas ou espaços exclusivos para investigar e tentar desvendar o caso.

Ao final de cada episódio, os membros precisarão escolher qual personagem eles acreditam que cometeu o crime e, em seguida, serão direcionados para uma conversa na ferramenta “Papo Rápido” com uma pessoa que selecionou um suspeito diferente. Lá, eles poderão falar sobre as cenas, analisar pistas diferentes e unir forças para resolver o mistério. Seguindo a interatividade da primeira versão, durante a experiência Swipe Night, os membros serão capazes de explorar os cenários da história e investigar objetos que revelam pistas adicionais.

“Swipe Night foi nosso primeiro grande experimento para entender se membros do app queriam fazer algo mais do que arrastar para lá ou para cá, e a resposta foi um enorme ‘sim”, disse Kyle Miller, VP de Produto. “A evolução do Swipe Night e as experiências dinâmicas do Tinder permitem que os membros tenham uma forma divertida e leve de quebrar o gelo. Decidimos pelo gênero mistério, porque é um catalisador de conversas e uma oportunidade única para os membros conhecerem seu match, trabalhando juntos para resolver o crime.

A primeira versão de Swipe Night foi vivenciada por 20 milhões de membros do Tinder e resultou em um aumento de 26% de matches*. O interesse pelo assunto “True Crime” está em alta no Tinder, as biografias que mencionam o gênero aumentaram 20% desde o início do ano e mais de 30 mil membros do Tinder estão procurando por seu “partner in crime” na biografia. Swipe Night: Killer Weekend começa em 7 de novembro às 18h. A experiência “Papo Rápido” estará disponível aos domingos das 18h à meia-noite, mas os membros podem continuar a repetir a experiência e fazer escolhas diferentes no decorrer de novembro e nos meses seguintes. Swipe Night: Killer Weekend é dirigido por Sasie Sealy e liderado por um elenco de talentos da Gen Z em ascensão.

*26% de aumento nos matches em comparação com uma noite típica de domingo.