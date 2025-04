TikTok prepara projeto especial para o ENEM

ENEM também é no TikTok! Com ferramentas e iniciativas que incentivam a produção de vídeos educativos, a plataforma de entretenimento tem democratizado o acesso a conteúdos de educação, permitindo que milhões de estudantes e professores se conectem e compartilhem conhecimento. Para a preparação para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, que será realizado nos dias 21 e 28 de novembro, o TikTok preparou um projeto especial, dividido em três fases, para apoiar os candidatos.

O aplicativo criou um hub de conteúdo diversificado, com informações básicas sobre a prova, vídeos com resumos das matérias e resoluções de questões, além de um índice com dicas práticas de estudo. A página reúne também a #TokDoEnem, com fatos curiosos, ciência do dia a dia, dicas de aprendizado de línguas, histórias engraçadas que aconteceram no Enem e até receitas de lanches para o dia da prova – o olhar das muitas comunidades de conteúdo do TikTok sobre o Enem.

Durante o mês, o TikTok promoverá uma série de lives. Na primeira fase do projeto (1/11), o TikTok lança a campanha #QualOTema, que focará em debates sobre assuntos que poderão ser tema da redação do ENEM deste ano. A partir da segunda semana (8/11), a campanha #RespiraEnemPira terá como objetivo oferecer suporte emocional para os estudantes, nesse momento de tensão, e trará dicas de meditação, yoga, filmes e séries, além de conversas com atletas sobre preparação para grandes desafios.

Já na terceira fase, teremos a live de encerramento, “TokDoEnem – O Show”, que será realizada no dia 18 de novembro, com o objetivo de descontrair: a transmissão vai navegar pelos vídeos e criadores produzidos durante o mês, mostrando toda a variedade de conteúdo produzido, como forma de celebrar a união e empenho de toda a comunidade para realização da prova com tranquilidade e confiança.

Para completar o conjunto de iniciativas, a plataforma vai lançar ainda um efeito especialmente para ocasião, para que os estudantes possam descontrair e estimular os amigos a não perderem a prova. O efeito “Correndo para não chegar atrasado” faz uma brincadeira e remete ao famoso meme de atrasados do ENEM.

O crescimento de conteúdos educativos no TikTok reúne criadores e educadores engajados e apaixonados, em uma comunidade conectada por interesses e afinidades. “Um dos nossos objetivos tem sido trabalhar em iniciativas que apoiem os criadores de educação e estimulem a produção deste tipo de conteúdo na plataforma. Estar ao lado dos usuários, tanto estudantes quanto professores, na preparação para a principal prova de admissão à educação superior do país é parte dos nossos esforços para democratizar o aprendizado na comunidade digital”, diz Ronaldo Marques, head de Parcerias de Conteúdo do TikTok Brasil.

Com objetivo de estimular a criatividade e apoiar o crescimento de criadores na plataforma, desde o início do ano o TikTok vem promovendo iniciativas focadas em conteúdos educativos com as hashtags #AgoraVocêSabe e #AprendaNoTikTok.

O TikTok e a Educação

Buscando incentivar a produção de conteúdo educacional, o TikTok já promoveu diversas campanhas, como TikTok Talks, Mente Milionária, Meu Experimento, Criar Para Ganhar, Fale Fluente, Teste Vocacional, #MuseuSemFronteiras, além da transmissão ao vivo do maior festival de inovação e tecnologia do mundo, a Campus Party. O Programa de Aceleração #AprendaNoTikTok, que iniciou sua primeira edição em setembro, é voltado especialmente para criadores de conteúdos educativos e ligados à educação escolar presentes na plataforma. Os usuários selecionados para participar se beneficiam com mentorias e workshops, além de apoio financeiro. A segunda edição do projeto também já começou e busca incentivar a produção de conteúdos educativos de forma geral. As iniciativas fazem parte da estratégia de longo prazo da plataforma para fortalecer o ecossistema deste tipo de conteúdo, tão popular no TikTok. A hashtag #AprendaNoTikTok já tem mais de 1.9 bilhão de visualizações.

Confira a agenda das lives #QualOTema:

01/11, às 18h – Dicas para arrasar na redação, com @brasilescola

02/11, às 18h – Séries e filmes para inspirar a sua argumentação, com @escrevasemprebem e @pedromaatoss

03/11, às 18h – O tema é: Medidas para o fim da violência no Brasil, com @professorachaianyfarias

04/11, às 18h – O tema é: Educação financeira, com @lumaeponto

05/11, às 18h – O tema é: A importância da leitura na infância, com @redacaonline, prof. Juli Motta

06/11 – às 16h – Os temas são: “Ensino à Distância” e “Evasão Escolar”, com @simoneporfiria