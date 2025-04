Trailer de Battlefield 2042 mostra DLSS, Reflex e Ray Tracing

A NVIDIA, em uma parceria com a EA e a DICE, está trazendo melhorias exclusivas para os jogadores do aguardado Battlefield 2042 equipados com uma placa GeForce RTX . A próxima edição do shooter blockbuster terá suporte ao NVIDIA DLSS , NVIDIA Reflex e Ray Tracing, tecnologias que podem ser vistas em ação no novo trailer RTX para Battlefield 2042 , que foi lançado hoje.

Os jogadores de PC terão uma experiência de Battlefield 2042 como nenhuma outra, porque o PC permite que você aproveite níveis de detalhes mais altos, taxas de quadros ilimitadas e jogabilidade aprimorada por monitores, TVs e telas G-SYNC com taxa de atualização variável.

Os gráficos em um PC ostentam oclusão de ambiente de Ray Tracing (exclusivo no PC), que as máquinas com uma GeForce RTX suportam com seus núcleos RT dedicados. Com o NVIDIA DLSS, o desempenho é aprimorado sem sacrificar a qualidade da imagem, enquanto o NVIDIA Reflex otimiza a latência do sistema para garantir a precisão do tiro para máxima competitividade.

O período de acesso antecipado para Battlefield 2042 começa em 12 de novembro e o jogo será lançado em 19 de novembro.

